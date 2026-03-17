"Fomos separadas por 26 anos": Sandra Felgueiras volta "para os braços" de pessoa especial

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00

Após mais de duas décadas afastadas, Sandra Felgueiras voltou a encontrar alguém muito especial da sua vida. O reencontro, carregado de emoção e surpresas, prova que o destino tem formas inesperadas de unir novamente aqueles que foram separados pelo tempo.

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No Instagram, Sandra Felgueiras partilhou o registo de um reencontro especial. "Unidas pelo polo aquático na génese do Foca Clube Natação de Felgueiras, fomos separadas por 26 anos de ausência. Mas o destino é mesmo assim. Mais uma vez pelo desporto, desta vez indiretamente, voltámos a juntarmo-nos! Afinal, vivemos todas na mesma cidade, longe da nossa terra-natal", começou por escrever na legenda da fotografia.

A jornalista acrescentou, depois: "Uma coisa é certa: a partir de agora, nunca mais nos largaremos até porque há um Bernardo a caminho, Dra. Natacha Quintela! A Vera Ventura continua igual a si mesma, cheia de energia. E a Belinha Craveiro e a Paula Martins têm a mesma expressão dos eternos 16 anos, com a ligeira diferença de terem mais do que um fato de banho e uma touca vestidos."

Temas: Sandra Felgueiras
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