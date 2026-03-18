Sandra Felgueiras expõe informação inédita sobre a família: "Desenganem-se aqueles que apregoam outro cenário"

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 51min

Família de Sandra Felgueiras "inclui um repórter/ fotógrafo de primeira categoria", segundo a jornalista.

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No passado domingo, dia 15, Sandra Felgueiras partilhou, no Instagram, uma fotografia em que aparece a andar de bicicleta.

"Adoro dar uma volta, de preferência ao sol. Amanhã é dia de voltar ao 'Jornal Nacional' e iniciar a última semana antes de mais um aniversário. Espero que seja uma semana magnífica como têm sido todas as últimas graças à minha família incrível (que inclui um repórter/ fotógrafo de primeira categoria), amigos do outro mundo e colegas cinco estrelas", começou por escrever na legenda da imagem.

"Desenganem-se aqueles que apregoam outro cenário. Aqui a malta de casa é mesmo de fibra e sabe pedalar em todas as velocidades", acrescentou.

Temas: Sandra Felgueiras
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