Sandra Felgueiras faz desabafo sobre os pais: "O erro faz parte"

A partir de uma fotografia antiga, Sandra Felgueiras recordou como a educação que os pais lhe deram a preparou para as adversidades da vida.

Sandra Felgueiras partilhou um testemunho pessoal com a SELFIE. A partir de uma fotografia antiga, tirada quando ainda era criança, a jornalista ofereceu uma reflexão significativa, assumindo, por exemplo, de que forma os momentos mais difíceis contribuíram para moldar a sua personalidade.

"Os meus pais sempre me ensinaram que o erro faz parte. Que o fracasso faz parte. E por muito que me custasse houve um dia em que isso fez todo o sentido", lembrou Sandra Felgueiras.

A jornalista acrescentou ainda: "E se não tivesse aprendido isso tão cedo, eu estaria mergulhada numa cama, numa depressão, e não teria sido capaz de ir ao fundo do poço e reerguer-me, cheia de energia, e pronta para vencer".