"Vou amá-lo a vida inteira ": em foto inédita, Sandra Felgueiras faz confissão

  • Dois às 10
  • Há 2h e 34min

No seu 49.º aniversário, Sandra Felgueiras partilhou no Instagram uma reflexão íntima sobre si própria, deixando uma declaração de amor ao seu namorado.

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A propósito do seu 49.º aniversário, Sandra Felgueiras recorreu ao Instagram para partilhar uma reflexão sobre si própria.

"Mulher furacão, inspiração e luz, alegria na gargalhada mais potente, foram tantos os elogios exagerados que só no pós-festa me recordei do único que não me deram e que é justamente o mais adequado: sou uma gata borralheira que não aguenta a pose mais do que quatro horas seguidas e dá por tudo para se ver livre dos sapatos agulha assim que sai da pista!", começou por afirmar.

De seguida, Sandra Felgueiras assegurou: "Não se preocupem que o carro é meu! E foi o meu Sérgio Furtado que me apanhou (como sempre!). Vou amá-lo a vida inteira e hoje sou uma mulher completa, graças a ele, que me faz sentir bem em qualquer lado!".

Veja agora algumas das melhores imagens de Sandra Felgueiras nas galerias de fotografias que preparámos para si.

Temas: Sandra Felgueiras
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