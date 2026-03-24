Apresenta pessoa especial e confessa decisão. Sandra Felgueiras afirma: "Só há duas pessoas que devem sofrer num divórcio"

Sandra Felgueiras recorreu às redes sociais para partilhar uma mensagem íntima sobre Inês, quem considera uma "filha do coração".

A propósito do seu 49.º aniversário, Sandra Felgueiras recorreu ao Instagram para partilhar uma mensagem dedicada a alguém que lhe é muito especial: Inês, a quem a jornalista considera uma "filha do coração".

"As famílias podem ser convencionais, podem ser modernas, conservadoras, mas família é quem se une pelo sangue e pelo cuidado permanente. A nossa Inês Pereira não é só minha, da mana, do Sérgio. Cá em casa, a Inês é neta dos meus pais e sobrinha do meu irmão!", começou por escrever na legenda de uma fotografia rara, onde surgem Inês, Sara (filha de Sandra Felgueiras) e João e Fátima Felgueiras, irmão e mãe da comunicadora.

Mais adiante, Sandra Felgueiras enfatizou: "Comemorar os meus 49 anos é - em grande parte - celebrar o amor que fizemos perdurar por entre todas as barreiras. Nada deve afastar pessoas que se amam, que cultivam laços, que estão sempre presentes quando mais precisam. Não há divórcios que devam separar pessoas que se amam. Gostava que um dia todos os casais que passem por um falhanço seu, se lembrassem que se ganha muito mais no amor do que em guerras intermináveis alimentadas por ódio e vingança que não proporcionam felicidade a nenhum dos envolvidos nem os deixam seguir em frente".

"Nós seguimos todos em frente. Falamos todos bem. E somos muito, mas muito felizes! Só há duas pessoas que devem sofrer num divórcio, porque são as únicas responsáveis por um fim indesejado: mulher e homem. As crianças só precisam de amor e estabilidade e é apenas isso que exigem de nós!", concluiu a jornalista.