Após vitória de Espanha no Mundial, Sandra Felgueiras faz revelação: «Foi lá que passei o melhor ano da minha vida»

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Sandra Felgueiras não escondeu a felicidade com a vitória de Espanha sobre a Argentina, este domingo, na final do Mundial 2026.

A jornalista recorreu às redes sociais para reagir ao triunfo da seleção espanhola, que conquistou o segundo título mundial da sua história. Na publicação, Sandra Felgueiras começou por celebrar a conquista de forma entusiástica. “Viva España! Ganhou a melhor seleção depois da vergonha a que a FIFA de Infantino se prestou no último mês e meio!”

A jornalista acrescentou ainda que Portugal pode orgulhar-se de ter sido eliminado apenas pela futura campeã do mundo. “Mas para mim, Espanha é Espanha. Foi lá que passei o melhor ano da minha vida e que fiz amigos para a vida! Festejo por e com eles! Grande noite. Justiça poética”

A declaração emocionou muitos seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio e entusiasmo pela vitória espanhola.

Recorde-se que a Espanha derrotou a Argentina com um golo no prolongamento, sagrando-se campeã do Mundial 2026 pela segunda vez na sua história.