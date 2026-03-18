Fátima Felgueiras: mãe de Sandra Felgueiras é homenageada em público: "Sem aquele exemplo, não teria sido quem sou"

Sandra Felgueiras agradeceu publicamente à mãe, destacando o valor do exemplo que a guiou ao longo de toda a vida.

Sandra Felgueiras partilhou um testemunho pessoal com a SELFIE. Partindo de uma fotografia antiga, datada da sua infância, a jornalista refletiu de forma profunda, destacando, entre outros aspetos, a importância da mãe, Fátima Felgueiras.

"É tão bom ter sido aquela criança e hoje ser esta mulher. E olhar para a minha mãe e pensar: 'Sem aquele exemplo, não teria sido quem sou.' É bom estar agradecida e saber que, todos os dias, vou estar aqui para ser melhor", afirmou Sandra Felgueiras.