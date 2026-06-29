Ao fim de muito tempo, Sandra Felgueiras volta a viver dia especial: «O primeiro em 30 anos»

Sandra Felgueiras publicou vários registos de um dia e noite marcantes em Felgueiras, assinalando uma data com um significado muito particular. "São Pedro em Felgueiras, o primeiro em 30 anos!", escreveu na legenda de uma fotografia onde surge rodeada de amigos e familiares.

Entre as imagens partilhadas, Sandra Felgueiras mostrou ainda um divertido momento ao lado da filha, com ambas a desfrutarem dos tradicionais carrinhos de choque das festividades. A comunicadora revelou também vários registos de convívio com amigos, deixando uma mensagem nostálgica: "Como nos bons velhos tempos só que ainda melhor".

Veja algumas das imagens partilhadas na galeria em cima.