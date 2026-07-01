«A minha casa de sempre»: Sandra Felgueiras mostra-se abraçada a pessoa especial

  • Dois às 10

Sandra Felgueiras recorreu às redes sociais, esta terça-feira, 30 de junho, para partilhar um momento muito especial em família.

A jornalista publicou uma fotografia rara na sua página de Instagram, onde surge ao lado da filha, Sara, e do pai, José, num registo cúmplice que encantou os seguidores, depois de ter passado o São Pedro em Felgueiras, local onde tem as raízes familiares.

Na legenda da imagem, Sandra Felgueiras revelou que aproveitou para regressar a casa e posou ao lado da filha e do pai: «Dois dias em casa. A minha casa de sempre!», acrescentando ainda um emoji em forma de coração.

A publicação rapidamente reuniu reações dos fãs, que elogiaram o momento familiar partilhado pela jornalista.

Temas: Sandra Felgueiras Jornalista Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Ao fim de muito tempo, Sandra Felgueiras volta a viver dia especial: «O primeiro em 30 anos»

Sandra Felgueiras declara-se a pessoa especial: «Celebrámos o amor que nos deixa seguirmos juntos»

Perto dos 50, Sandra Felgueiras exibe forma física invejável no Brasil: veja as fotos

Fora do Estúdio

Após vencer o Desafio Final, Pedro Jorge protagoniza momento que as câmaras não mostraram

Há 2h e 20min

Sem filtros e sem maquilhagem. Nova fotografia de Cristina Ferreira está a deixar os fãs «sem palavras»

Há 2h e 42min

Queria agradecer a ajuda de Cristiano Ronaldo, mas morreu dias antes de começar o Mundial. Carta da mãe emociona

Hoje às 08:56

«O amor mudou»: atriz da TVI abre o coração sobre separação do pai da filha

Ontem às 15:49

Casa Real Portuguesa anuncia noivado. Filho mais novo de D. Duarte Pio vai casar e a noiva não é portuguesa

Ontem às 09:43

Portugueses pelo mundo. Cristina Ferreira dá de caras com jogador de futebol que atua em Portugal

Ontem às 09:28

Ao fim de muito tempo, Sandra Felgueiras volta a viver dia especial: «O primeiro em 30 anos»

29 jun, 16:04
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos faz confissão inesperada a Pedro Jorge: “Não sei se já te disseram”

Ontem às 11:34

Ex-concorrente do Secret Story testemunha crime e conta tudo à TVI: "Estavam três senhoras a pedir ajuda"

Hoje às 12:21

Pedro Jorge desaba em lágrimas ao abordar tema sensível: "Eu e a Marisa temos de saber gerir"

Ontem às 12:01

Primeira entrevista de Pedro Jorge após vencer o Desafio Final - Veja a conversa completa

Ontem às 12:19

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

Ontem às 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Há uma razão para esta tarte de maçã e leite condensado estar a tornar-se viral

Há 1h e 28min

Ninguém acredita que este bolo mármore proteico tem menos de 100 calorias por fatia

Ontem às 16:00

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

16 jun, 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Há uma razão para esta tarte de maçã e leite condensado estar a tornar-se viral

Há 1h e 28min

Após vencer o Desafio Final, Pedro Jorge protagoniza momento que as câmaras não mostraram

Há 2h e 20min

Estas piscinas portuguesas são uma referência mundial e já abriram

Há 2h e 28min

Sem filtros e sem maquilhagem. Nova fotografia de Cristina Ferreira está a deixar os fãs «sem palavras»

Há 2h e 42min