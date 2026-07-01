«A minha casa de sempre»: Sandra Felgueiras mostra-se abraçada a pessoa especial

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Sandra Felgueiras recorreu às redes sociais, esta terça-feira, 30 de junho, para partilhar um momento muito especial em família.

A jornalista publicou uma fotografia rara na sua página de Instagram, onde surge ao lado da filha, Sara, e do pai, José, num registo cúmplice que encantou os seguidores, depois de ter passado o São Pedro em Felgueiras, local onde tem as raízes familiares.

Na legenda da imagem, Sandra Felgueiras revelou que aproveitou para regressar a casa e posou ao lado da filha e do pai: «Dois dias em casa. A minha casa de sempre!», acrescentando ainda um emoji em forma de coração.

A publicação rapidamente reuniu reações dos fãs, que elogiaram o momento familiar partilhado pela jornalista.