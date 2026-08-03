Ao lado do namorado, Sandra Felgueiras faz balanço das férias: «Não reparadoras, como eu esperava, mas...»

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Sandra Felgueiras esteve a aproveitar os últimos dias de férias na companhia do namorado, Sérgio Furtado, e recorreu às redes sociais para fazer um balanço desta pausa de verão.

A jornalista partilhou várias imagens dos momentos vividos a dois, entre amigos e em família, acompanhadas por uma reflexão sobre a importância de aproveitar o tempo com quem mais gosta. "Quem nos conhece sabe que prezamos o nosso espaço, as nossas férias, os nossos amigos e – sobretudo – a nossa família", começou por escrever.

Sandra Felgueiras confessou que este verão foi diferente do que tinha idealizado, mas garante que não faltaram momentos felizes. "Este ano, tivemos umas férias muito diferentes, mas ainda assim boas. Não reparadoras, como eu esperava, mas cheias de momentos maravilhosos", revelou.

Apesar de admitir que ainda não conseguiu descansar totalmente, a jornalista mostra-se grata pelos dias vividos e pela forma como encara a vida. "Quem vive a vida a ver o copo sempre meio cheio, valoriza cada momento bom, como se fosse o último!", escreveu.

A comunicadora terminou a publicação com uma boa notícia, revelando que as férias ainda não chegaram ao fim: "E a verdade é que ainda não podemos dizer que as férias acabaram. Ainda temos uns últimos cartuchos para gozar!".

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Temas: Sandra Felgueiras Jornalista Namorado Sergio Furtado Ferias
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