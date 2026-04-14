Após dias ao lado do namorado, Sandra Felgueiras declara-se: «O lugar de onde não quero sair»

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Depois de dias de descanso no Brasil, Sandra Felgueiras despediu-se das férias com um momento especial e cheio de significado.

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Nas redes sociais, a jornalista partilhou vários momentos de dias de descanso ao lado de amigos e no namorado, o jornalista Sérgio Furtado. Contudo, o último registo na praia chega acompanhado de uma reflexão que não passou despercebida. Entre mergulhos e memórias, deixou claro o que aquele lugar representa para si. “Há quem lhe chame paraíso, há quem lhe chame refúgio e há quem se sinta em casa. O mar será sempre a minha casa”, escreveu.

Num tom íntimo e emocional, Sandra Felgueiras descreveu o mar como o espaço onde encontra equilíbrio: “O lugar onde refresco pensamentos. Onde rezo. Agradeço. O lugar de onde nunca quero sair”.

Mesmo com o regresso à rotina, a comunicadora garantiu que aproveitou cada instante até ao fim. “Faça chuva ou faça sol, eu guardo sempre energia para o último mergulho”, revelou, recordando momentos de pura liberdade: “Chapinar nas ondas, correr como criança ou pular como se a adolescência tivesse sido ontem”.

E, longe de ser uma despedida definitiva, deixou uma promessa: “Poderia ser um tchau, mas desta vez vai ser mesmo um até já”.

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Uma publicação que reflete não só o fim das férias, mas também a ligação profunda da jornalista ao mar — o seu verdadeiro refúgio

Temas: Sandra Felgueiras Jornalista Jornal Nacional Sergio Furtado Dois às 10
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