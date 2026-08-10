Em biquíni, Sandra Felgueiras mostra-se ao lado de pessoa especial: «As férias são um estado de espírito»

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Depois de vários dias de descanso, Sandra Felgueiras prepara-se para regressar ao trabalho.

A jornalista da TVI tem partilhado nas redes sociais vários momentos das férias e, agora, decidiu assinalar o fim desta pausa com uma publicação especial.

"As férias nunca acabam. As férias são um estado de espírito! Amanhã estarei de regresso ao ecrã. De onde de facto não me recordo de ter saído. Até já!", escreveu na legenda de uma série de fotografias.

Entre os vários registos, destaca-se uma fotografia em que Sandra Felgueiras surge de biquíni, abraçada à filha, Sara, num momento de cumplicidade entre mãe e filha.

A jornalista despede-se assim dos dias de descanso, deixando já a promessa de um regresso ao ecrã.

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Temas: Sandra Felgueiras Jornalista Dois às 10
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