Em cenário de sonho, Sandra Felgueiras mostra momento especial com o namorado: «Inesquecível»

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Sandra Felgueiras aproveitou a Páscoa para rumar ao Brasil com o namorado, o também jornalista Sérgio Furtado, e encontrou-se com uma amiga especial.

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O cenário é de sonho… e a companhia não podia ser melhor. Sandra Felgueiras escolheu o Brasil como destino para aproveitar a Páscoa deste ano e tem partilhado alguns dos momentos especiais com os seguidores nas redes sociais. Numa das publicações mais recentes, a jornalista surge ao lado de Sérgio Furtado, num registo descontraído captado em Porto de Galinhas.

Mas o casal não está sozinho. Sandra Felgueiras reencontrou também uma amiga especial, num momento carregado de emoção e significado. “Foi num vilarejo assim que a vida da Dani Barton mudou e se transformou num sonho de verão eterno. Estar de novo com ela, com a mãe e a filha, foi assim um momento inesquecível!”, escreveu na legenda.

A comunicadora destacou ainda a importância dos laços que resistem ao tempo: “O tempo passa, mas na verdade nunca passa pela gente! Gente que é gente sempre fica no coração dos outros.”

Entre paisagens paradisíacas e reencontros marcantes, Sandra Felgueiras mostra que esta viagem vai muito além do descanso — é também feita de afetos e memórias que ficam para sempre

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Temas: Sandra Felgueiras Jornalista Sergio Furtado Dois às 10
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