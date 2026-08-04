Em momento raro, Sandra Felgueiras mostra-se ao lado do namorado: «O que mais importa»

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Sandra Felgueiras continua a aproveitar uns dias de férias e tem partilhado vários momentos de descanso com os seguidores nas redes sociais

 Entre paisagens, encontros com amigos e momentos em família, a jornalista da TVI tem dado a conhecer alguns dos instantes mais marcantes desta pausa na rotina.

Esta segunda-feira, 4 de agosto, a pivô do Jornal Nacional voltou a recorrer ao Instagram para mostrar mais um registo das férias. Na fotografia surge ao lado do companheiro, o também jornalista Sérgio Furtado, rodeada de um grupo de amigos.

Na legenda da publicação, Sandra Felgueiras destacou a importância dos momentos vividos ao lado de quem mais gosta: "Mais uma grande noite de festa, em que o que mais importa é a companhia", escreveu, acrescentando um emoji em forma de coração.

A jornalista tem partilhado vários registos destas férias, onde o convívio, a família e os amigos têm assumido um papel de destaque, mostrando que este verão está a ser vivido de forma tranquila e rodeada das pessoas que lhe são mais próximas.

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Temas: Sandra Felgueiras Jornalista Dois às 10
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