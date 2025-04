Em partilha íntima emocionante, Sandra Felgueiras revela «segredo»

Numa partilha carregada de emoção, Sandra Felgueiras quebrou o silêncio e revelou um «segredo».

Sandra Felgueiras, jornalista da TVI, emocionou os seguidores com uma partilha profunda no Instagram, onde refletiu sobre o verdadeiro significado de amor, família e perdão. Num texto intimista e sincero, a jornalista revelou o que considera ser o «segredo» que mantém a sua família unida, mesmo nos momentos mais difíceis.

«Amor. Família. Perdão. Três palavras simples que nos definem melhor do que nenhuma outra», escreveu, dando início a uma reflexão sobre os desafios da vida. «A caminhada da vida não tem sido fácil, e já nos pregou muitas partidas inesperadamente dolorosas, mas que valor daríamos a estes momentos se tivesse sido tudo simples?», partilhou.

A revelação mais tocante veio logo a seguir: «O segredo é nunca termos desistido uns dos outros mesmo quando nos zangámos e enfurecemos. Antes de irmos dormir, sabemos sempre fazer as pazes porque só assim nos renovamos no sono descansados». Um verdadeiro testemunho de união e resiliência familiar, que tocou muitos seguidores.

«Estamos sempre cá nos bons e nos maus momentos. Juntos. Inseparavelmente juntos. ❤️», concluiu Sandra, recebendo de imediato uma onda de reações emocionadas.

Nos comentários, os seguidores não esconderam a admiração: «Que lindo depoimento sobre a vida e a família, Deus abençoe ❤️❤️❤️❤️❤️», escreveu um. Outro acrescentou: «A família é tudo, o nosso pilar de vida 🙏🏻». Também se leram mensagens como «Grande definição da palavra família, que nos dias de hoje está a deixar de existir. Como somos felizes por ainda termos a nossa. Que sempre seja assim, se me permite…» e «Família linda e feliz. O melhor do mundo».

Com palavras que tocam pela verdade e simplicidade, Sandra Felgueiras mostrou que, no fim de tudo, o mais importante continua a ser estar presente, com amor, com perdão e com compromisso.