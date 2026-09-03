«Eu só queria uma ambulância, com urgência»: Sandra Felgueiras vive momento de aflição em Lisboa

Culpa de Liliana Oliveira? Cristina Ferreira revela o que Fábio Pereira disse sobre o alegado conflito familiar

Sandra Felgueiras viveu momentos de aflição esta quinta-feira, 3 de setembro, ao deparar-se com um aparente atropelamento na Rua 5 de Outubro, em Lisboa.

A jornalista conta que encontrou “um casal de idosos no chão, numa passadeira”. O homem tinha “muito sangue na cara” e a mulher estava sem se mexer. Perante a situação, Sandra ligou imediatamente para o 112.

“Eu só queria uma ambulância, com urgência”, relata. No entanto, conta que o agente de triagem lhe fez várias perguntas sobre o acidente às quais não conseguia responder.

Perante a indignação de Sandra com a demora, terá ouvido do outro lado da linha: “Fale menos.”

A jornalista conta que, posteriormente, foi encaminhada para o CODU, onde, segundo o seu relato, a resposta foi rápida. “Fica a minha indignação — pela demora, pela falta de empatia e pela forma como fui tratada quando apenas tentava ajudar duas pessoas”, escreveu.

Sandra Felgueiras considera que, numa situação de emergência, “cada segundo conta” e critica a forma como diz ter sido tratada enquanto tentava prestar auxílio às vítimas.