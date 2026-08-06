Excelente forma física. Aos 49 anos, Sandra Felgueiras posa em biquíni: «Em paz»

Tem piscina de ondas, escorregas e cascatas. Este é o parque aquático de que todos falam neste verão

Sandra Felgueiras continua a aproveitar os dias de descanso e tem partilhado vários momentos das férias com os seguidores nas redes sociais.

Esta quarta-feira, 5 de agosto, a jornalista da TVI voltou a encantar os fãs ao publicar uma fotografia onde surge de biquíni, dentro de água, enquanto lê um livro, mostrando um lado sereno e descontraído.

Na legenda da imagem, a pivô do Jornal Nacional revelou o espírito com que está a viver estes dias de pausa. "Vivendo devagar. Entre trabalho e leituras. Mas em paz", escreveu.

A publicação surge depois de vários registos das férias, durante as quais Sandra Felgueiras tem mostrado momentos de lazer, sempre rodeada pela família e pelos amigos. Desta vez, a jornalista optou por destacar um instante de calma, conciliando o descanso com o gosto pela leitura.

A partilha mereceu rapidamente a reação dos seguidores, que elogiaram a tranquilidade transmitida pela imagem e desejaram à jornalista a continuação de umas boas férias.