Murro na mesa. Sandra Felgueiras apresenta queixa às autoridades: «Se não fosse muito grave, não viria aqui»

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Sandra Felgueiras recorreu às redes sociais para denunciar uma notícia falsa que voltou a utilizar abusivamente a sua imagem. A jornalista da TVI mostrou-se indignada com a situação e garantiu que já apresentou queixa às autoridades.

Na publicação que partilhou, circulava uma alegada notícia que dava conta de que Sandra Felgueiras teria sido detida. A jornalista não demorou a esclarecer que tudo não passa de uma fraude. «Se não fosse muito grave, não viria aqui. Mas chega!», começou por escrever.

Sandra Felgueiras revelou ainda que esta não é a primeira vez que a sua imagem é utilizada de forma abusiva. «Há um ano que vários criminosos usam abusivamente a minha imagem para os mais diversos fins. Até bitcoins andaram a vender, usando a minha imagem e voz com recurso à inteligência artificial», denunciou.

Perante a repetição destes episódios, a jornalista decidiu agir. «Aos autores, aviso que já apresentei queixa à Polícia Judiciária», garantiu.

Sandra Felgueiras aproveitou ainda para deixar um alerta a quem possa deparar-se com este tipo de conteúdos nas redes sociais ou na internet. «Aos possíveis leitores que vejam e acreditem, deixo o alerta: não sou eu! Obrigada!», concluiu.

Nos últimos meses, várias figuras públicas têm denunciado a utilização indevida da sua imagem e voz em conteúdos manipulados com recurso à inteligência artificial, usados para promover esquemas fraudulentos e falsas notícias