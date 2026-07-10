Murro na mesa. Sandra Felgueiras apresenta queixa às autoridades: «Se não fosse muito grave, não viria aqui»

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Sandra Felgueiras recorreu às redes sociais para denunciar uma notícia falsa que voltou a utilizar abusivamente a sua imagem. A jornalista da TVI mostrou-se indignada com a situação e garantiu que já apresentou queixa às autoridades.

Na publicação que partilhou, circulava uma alegada notícia que dava conta de que Sandra Felgueiras teria sido detida. A jornalista não demorou a esclarecer que tudo não passa de uma fraude. «Se não fosse muito grave, não viria aqui. Mas chega!», começou por escrever.

Sandra Felgueiras revelou ainda que esta não é a primeira vez que a sua imagem é utilizada de forma abusiva. «Há um ano que vários criminosos usam abusivamente a minha imagem para os mais diversos fins. Até bitcoins andaram a vender, usando a minha imagem e voz com recurso à inteligência artificial», denunciou.

Perante a repetição destes episódios, a jornalista decidiu agir. «Aos autores, aviso que já apresentei queixa à Polícia Judiciária», garantiu.

Sandra Felgueiras aproveitou ainda para deixar um alerta a quem possa deparar-se com este tipo de conteúdos nas redes sociais ou na internet. «Aos possíveis leitores que vejam e acreditem, deixo o alerta: não sou eu! Obrigada!», concluiu.

Nos últimos meses, várias figuras públicas têm denunciado a utilização indevida da sua imagem e voz em conteúdos manipulados com recurso à inteligência artificial, usados para promover esquemas fraudulentos e falsas notícias

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Sandra Felgueiras Jornalista TVI Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Antes do jogo decisivo contra Espanha, Sandra Felgueiras escreve carta a Cristiano Ronaldo: «Até eu fui injusta contigo»

«A minha casa de sempre»: Sandra Felgueiras mostra-se abraçada a pessoa especial

Ao fim de muito tempo, Sandra Felgueiras volta a viver dia especial: «O primeiro em 30 anos»

Fora do Estúdio

«Talvez nunca mais o veja»: Cristina Ferreira toma decisão após encontro que a marcou profundamente

Ontem às 15:29

«Não consigo imaginar a dor»: Pedro Bianchi Prata emocionado com momento vivido por Maria Botelho Moniz

Ontem às 14:33

De férias, Cristina Ferreira vive momento que nunca vai esquecer: «Pôs-me em silêncio muito tempo»

Ontem às 11:14

Cada vez mais apaixonada. Nova fotografia de Eva Pais com o namorado está a encantar: «Há lugares bonitos»

Ontem às 08:52

De partir o coração. Um ano após a tragédia, mãe de Diogo Jota deixa mensagem emocionante: «Olá, filho...»

8 jul, 16:31

Praia paradisíaca, vestido transparente e excelente forma física. Cristina Ferreira deslumbra nas férias: «Parece uma deusa»

8 jul, 14:46

Um ano após a morte de Diogo Jota, Rute Cardoso fala pela primeira vez em público: «Não é fácil»

8 jul, 14:22
MAIS

Mais Vistos

"Dois às 10" dá notícia de última hora sobre morte de cantora: “Acabou por conhecer-se a notícia há 10 minutos”

Ontem às 10:40

Gonçalo Quinaz deixa "aviso" a Cláudio Ramos sobre figura pública: “Não sei se ele está muito contente contigo”

Ontem às 10:18

Especialista em espiritualidade revela como um copo com água e sal pode indicar a energia da sua casa

8 jul, 10:35

Cinha Jardim quebra o silêncio sobre conversa com Jorge Jesus após as notícias da chegada à Seleção

Ontem às 10:14

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

Ontem às 15:00

Se tem manga em casa, tem mesmo de experimentar este bolo

5 jul, 09:00

Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

4 jul, 14:00

Massa fria de camarão: nutricionista revela receita que vai querer repetir todo o verão

4 jul, 09:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Para cuidar do marido, idosa chora ao ver-se obrigada a separar-se do cão: «Vai ser uma dor muito grande»

Há 2 min

Após o Secret Story, Liliana e Ricky revelam ter uma nova vida: «Era um sonho que estava escondido»

Há 1h e 0min

Liliana saiu do Secret Story em terceiro lugar, mas descobriu diagnóstico que a abalou: «Fiquei sem chão»

Há 1h e 14min

Murro na mesa. Sandra Felgueiras apresenta queixa às autoridades: «Se não fosse muito grave, não viria aqui»

Há 2h e 13min