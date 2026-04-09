Num local especial, Sandra Felgueiras declara-se: «É casa. É aconchego»

Sandra Felgueiras está a aproveitar uns dias de descanso no Brasil — e foi precisamente a partir deste cenário que partilhou uma reflexão que não deixou os seguidores indiferentes.

A jornalista recorreu às redes sociais para falar sobre o país que a acolhe nesta fase, assumindo a ligação especial que sente. “Brasil é casa. É aconchego”, escreveu, numa publicação marcada por um tom íntimo e emocional.

Sandra Felgueiras descreveu ainda o contraste típico do clima tropical, onde o sol deu rapidamente lugar a uma chuva intensa com trovoada, aproveitando esse momento para fazer uma analogia com a própria vida. “Primeiro, deprime. Depois, faz-nos perceber que a vida é assim”, partilhou.

Numa mensagem mais profunda, a comunicadora falou também sobre introspeção e propósito, especialmente nesta altura simbólica da Páscoa. “A vida de Cristo exige que pensemos no sentido da Humanidade. No nosso propósito nesta passagem”, refletiu.

Sem certezas absolutas, Sandra deixou ainda uma nota de esperança e fé: “Nunca devemos acreditar que já conhecemos o nosso. Temos muitas vidas! É possível escolher a certa”.

A publicação termina com um apelo à mudança e à consciência coletiva, numa mensagem que vai além das férias e toca em temas mais profundos. “É possível, e necessário, rezar para que — quem tem o poder de mudar o mundo — mude! Depressa!”, concluiu.

Entre descanso e reflexão, a jornalista mostrou um lado mais pessoal — e deixou uma mensagem que está a ecoar entre os seguidores.