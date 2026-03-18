O homem que conquistou Sandra Felgueiras é um conhecido jornalista português: «É uma pessoa extraordinária»

  • Dois às 10
  • Há 3h e 31min

Numa recente entrevista, Sandra Felgueiras surpreendeu ao revelar detalhes da sua vida pessoal, ao recordar o momento inesperado que deu início à sua relação.

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A jornalista Sandra Felgueiras abriu o coração ao recordar um episódio que acabou por mudar a sua vida pessoal — e que está na origem da relação que mantém atualmente.

Tudo aconteceu num contexto particularmente sensível, quando percebeu que um colega de profissão estava a passar o Natal sozinho na Ucrânia, em pleno cenário de guerra. Até então, Sandra garante que o sentimento era apenas de admiração profissional. “Não sentia nada, acho. Eu admirava a pessoa”, começou por dizer.

No entanto, naquele momento, algo mudou. A jornalista decidiu fazer um gesto inesperado, em direto: “Comecei a olhar para ele e pensei: vou desejar um bom Natal… mas vou desejar em direto”.

A reação não se fez esperar. Do outro lado, o colega ficou surpreendido e até envergonhado — mas esse acabou por ser o ponto de partida para uma maior proximidade. “Ele ficou envergonhado e depois começámos a falar e, a partir daí, vocês imaginam o resto”, acrescentou.

Atualmente, Sandra Felgueiras mantém uma relação discreta com Sérgio Furtado, também ele um nome reconhecido do jornalismo nacional, sobretudo pelo trabalho em cenários de guerra, como a Ucrânia.

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Nas redes sociais, Sandra Felgueiras não esconde a admiração também profissional por Sérgio: "Sou suspeita, mas ele é o melhor a cobrir guerras apesar de nunca se vangloriar do que faz. Considera-se apenas um jornalista que executa o que gosta o melhor que pode e sabe. Há muitos colegas igualmente ótimos, mas ele tem instinto. Tem coragem. E muitas vezes tem a sorte de estar na hora certa no sítio certo o que para mim significa escapar à bomba que cai minutos depois de ele ter abandonado o mesmo local. Nunca conheci ninguém tão dedicado e humilde, em simultâneo. Quem o conhece, percebe o que escrevo. Quem não o conhece, fica a saber. É capaz de trabalhar 48h sem comer nem dormir. Eu cairia para o lado ao fim de 18h. Mas além disso, nunca deixa nenhum colega pendurado. Nunca ouvi dizerem que deixou quem quer que seja na mão, mesmo que não conheça, ele ajuda! O Sérgio Furtado é um grande profissional mas é acima de tudo uma pessoa extraordinária!"

Temas: Sandra Felgueiras Jornalista Dois às 10 TVI Sergio Furtado
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