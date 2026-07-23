Sandra Felgueiras declara-se a pessoa especial: «A vida ao teu lado é uma felicidade constante»

Sandra Felgueiras viveu um momento de celebração e carinho nas redes sociais ao assinalar o aniversário de uma das suas amigas mais próximas.

A jornalista da TVI recorreu à sua conta de Instagram para partilhar uma mensagem muito especial, onde não poupou elogios à aniversariante e destacou a forte amizade que as une. «A minha besty mais bonita, mais avariada, mais divertida e mais todos os adjetivos que agora me escapam, faz hoje anos!», começou por escrever.

Sandra Felgueiras revelou ainda a importância que esta amiga tem na sua vida, descrevendo a convivência entre as duas como uma fonte constante de felicidade. «A vida ao teu lado é uma felicidade constante. Serás sempre uma grande confidente. E eu tua!», acrescentou.

A publicação terminou com uma declaração de amizade e votos de parabéns: «Love you. Daqui até à 🌓!! Parabéns».