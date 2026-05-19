Sandra Felgueiras declara-se a pessoa especial: «Celebrámos o amor que nos deixa seguirmos juntos»

Sandra Felgueiras assinalou uma data muito especial esta terça-feira, dia 19.

A jornalista recorreu às redes sociais para celebrar o aniversário do pai com uma emotiva declaração dedicada à família e ao amor que os une. Na legenda de uma fotografia partilhada no Instagram, Sandra Felgueiras começou por escrever: «Parabéns, meu pai! Mais um dia lindo em que juntos celebrámos a vida, as rugas, as derrotas, as vitórias, mas acima de tudo o amor que nos deixa seguirmos juntos com a mesma certeza de sempre: onde quer que um vá, os outros seguirão juntos».

A jornalista destacou ainda a importância da família na sua vida e mostrou-se grata pelos valores recebidos ao longo dos anos. «A família é assim. O nosso porto seguro. A alma que transborda e aguenta o corpo quando ele quebra», escreveu.

Sandra Felgueiras aproveitou também para agradecer ao pai por tudo aquilo que deu à família. «Que sorte tivemos nós, eu e o meu irmão, de termos nascido nesta família! Obrigada, pai! Por tudo o que nos dás e sempre deste», rematou.