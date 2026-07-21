Sandra Felgueiras declara-se ao seu maior amor: «És luz e calor humano»

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Sandra Felgueiras viveu dias de grande emoção. A primeira e única filha da jornalista, Sara Felgueiras, celebrou recentemente o seu 13.º aniversário, uma data que o rosto da informação da TVI não deixou passar em branco.

Através das redes sociais, Sandra Felgueiras partilhou uma sentida declaração dedicada à filha. A jornalista recordou o dia em que se tornou mãe e revelou o impacto profundo que Sara teve na sua vida. «Foi há precisamente 13 anos que me tornei na mulher mais feliz do mundo», começou por escrever, lembrando o ano de 2013, data em que Sara nasceu.

Sandra Felgueiras explicou que a maternidade transformou completamente a sua forma de encarar a vida, o mundo e até a profissão. «Ser tua mãe, Sara Felgueiras, mudou tudo. A minha vida, a forma como vejo o mundo, como encaro a profissão e determinou ainda uma mudança total das minhas prioridades», confessou.

A jornalista destacou ainda a personalidade alegre da filha e o orgulho que sente ao vê-la crescer. «A tua doçura, gargalhadas, os dias bons, os dias maus, tudo passou a ser parte de um ciclo de felicidade interminável», escreveu.

Na longa mensagem, Sandra Felgueiras partilhou também um conselho que sempre transmitiu à filha. «Sempre te disse: “as lágrimas que choras custam tanto como as gargalhadas que sabes dar, por isso, enxuga os olhos e ri-te. A vida é um sopro”», recordou.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

A comunicadora afirmou que Sara é hoje «a miúda mais alegre» que conhece e que o seu maior propósito é educá-la para ser um ser humano exemplar. «Orgulhas-me cada vez mais. Triplicas a minha bondade. Tornas tudo e todos felizes só com a tua presença! És luz e calor humano. És o meu maior amor. Parabéns, filha», terminou.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Sandra Felgueiras Jornalista Dois às 10 TVI
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Sandra Felgueiras vive noite que jamais vai esquecer: «Ainda não caí em mim»

Murro na mesa. Sandra Felgueiras apresenta queixa às autoridades: «Se não fosse muito grave, não viria aqui»

Fora do Estúdio

Marta Cardoso explica decisão radical que tomou: «Não preciso delas para a minha vida»

Há 2h e 20min

Cada vez mais forte. Rute Cardoso vive dia de superação e recebe onda de carinho: «Guerreira»

Hoje às 09:29

Digna de reis. Cama do quarto de Inês Gama e Dylan Fonte parece saída de um palácio

Hoje às 08:40

À conquista mundial. Imprensa internacional destaca físico do filho de Jorge Jesus

Ontem às 16:22

Excelente forma física. Aos 53 anos, Cláudio Ramos mostra-se de sunga e recebe onda de elogios

Ontem às 16:04

Instrutor Joaquim surpreende rosto da “1.ª Companhia”. E não é Soraia Sousa

Ontem às 14:24

Após rumores de aproximação, Sara Jesus e Afonso Leitão voltam a surgir lado a lado: «Ficam lindos juntos»

Ontem às 14:10
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos corre atrás de criança que "fugiu" para trás do estúdio: «Ela está-me a destruir a casa»

Hoje às 10:31

Cristina Ferreira confronta concorrente expulso do "Big Brother Verão": «Tu vais ter de explicar»

Ontem às 11:20

Cláudio Ramos critica concorrente do "Big Brother Verão": «Ela quer ser a Eva»

Ontem às 10:29

Cristina Ferreira recorda a vida antes da televisão: «Quando trabalhava numa loja...»

Ontem às 09:59

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Milhares de pessoas já experimentaram o gelado caseiro desta influencer. E o sucesso não para de crescer

14 jul, 15:00

Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

9 jul, 15:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Marta Cardoso explica decisão radical que tomou: «Não preciso delas para a minha vida»

Há 2h e 20min

Sandra Felgueiras declara-se ao seu maior amor: «És luz e calor humano»

Há 3h e 48min

De partir o coração. Em lágrimas, Olívia recorda como se despediu do marido: «Fechei-lhe os olhos e ele não deu mais um suspiro»

Hoje às 12:10

Após polémica com Éder, Susana Torres esteve à beira da depressão e engordou 17 quilos: «O impacto foi muito grande»

Hoje às 11:48