Sandra Felgueiras declara-se ao seu maior amor: «És luz e calor humano»

Sandra Felgueiras viveu dias de grande emoção. A primeira e única filha da jornalista, Sara Felgueiras, celebrou recentemente o seu 13.º aniversário, uma data que o rosto da informação da TVI não deixou passar em branco.

Através das redes sociais, Sandra Felgueiras partilhou uma sentida declaração dedicada à filha. A jornalista recordou o dia em que se tornou mãe e revelou o impacto profundo que Sara teve na sua vida. «Foi há precisamente 13 anos que me tornei na mulher mais feliz do mundo», começou por escrever, lembrando o ano de 2013, data em que Sara nasceu.

Sandra Felgueiras explicou que a maternidade transformou completamente a sua forma de encarar a vida, o mundo e até a profissão. «Ser tua mãe, Sara Felgueiras, mudou tudo. A minha vida, a forma como vejo o mundo, como encaro a profissão e determinou ainda uma mudança total das minhas prioridades», confessou.

A jornalista destacou ainda a personalidade alegre da filha e o orgulho que sente ao vê-la crescer. «A tua doçura, gargalhadas, os dias bons, os dias maus, tudo passou a ser parte de um ciclo de felicidade interminável», escreveu.

Na longa mensagem, Sandra Felgueiras partilhou também um conselho que sempre transmitiu à filha. «Sempre te disse: “as lágrimas que choras custam tanto como as gargalhadas que sabes dar, por isso, enxuga os olhos e ri-te. A vida é um sopro”», recordou.

A comunicadora afirmou que Sara é hoje «a miúda mais alegre» que conhece e que o seu maior propósito é educá-la para ser um ser humano exemplar. «Orgulhas-me cada vez mais. Triplicas a minha bondade. Tornas tudo e todos felizes só com a tua presença! És luz e calor humano. És o meu maior amor. Parabéns, filha», terminou.