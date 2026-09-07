Sandra Felgueiras faz declaração emotiva: «Sempre significou voltar a casa»

«Não quero mais contacto com ela»: Fábio Pereira põe fim ao silêncio e expõe conflito surpreendente

Sandra Felgueiras recorreu às redes sociais para partilhar uma reflexão emotiva sobre o Norte, as suas raízes e o sentimento de pertença que esta região lhe transmite.

«Vir ao Norte sempre significou voltar a casa», começa por escrever a jornalista, que recorda de forma especial a ligação àquela terra. «Esta costa tem outro cheiro e guarda as memórias de sempre», acrescenta, numa mensagem marcada pela nostalgia e pelas recordações.

Para Sandra Felgueiras, ter raízes num determinado lugar representa muito mais do que uma simples ligação geográfica. «Ter “terra” confere sentimento de pertença. É saber que nunca estamos sozinhos», afirma.

A jornalista termina com uma reflexão sobre a passagem do tempo e a permanência das raízes: «Nós morreremos mas a terra ficará por cá como um pedaço de existência que recordará quem fomos a quem ainda se lembrar de nós.»

Uma mensagem sobre memória, pertença e a importância de manter viva a ligação às origens.