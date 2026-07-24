Sandra Felgueiras mostra-se em boa companhia: «O amor salva-nos sempre»

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Sandra Felgueiras recorreu às redes sociais para fazer uma sentida declaração de amor à família.

A jornalista partilhou um momento vivido durante as férias de verão e aproveitou para refletir sobre a importância de estar perto das pessoas que mais ama. "A cada verão, uma paragem. Um mergulho de família. Uma partilha ainda maior e melhor do que no dia a dia já de si tão presente", começou por escrever.

Na mesma publicação, Sandra Felgueiras não escondeu a gratidão que sente pelos pais, pelo irmão e pela filha. "Tenho os melhores pais, irmão e filha do mundo. Que privilégio o meu de poder viver intensamente com eles", confessou.

A jornalista revelou ainda que nunca conseguiu imaginar a vida longe da família, apesar de reconhecer que muitas pessoas optam por viver no estrangeiro. "Há quem tenha escolhido viver fora. Eu nunca consegui, sobretudo porque não seria capaz de os deixar para trás", admitiu.

Sandra Felgueiras terminou a reflexão com uma mensagem emotiva sobre os valores que aprendeu ao longo da vida e o papel fundamental da família nos momentos mais difíceis. "A vida é demasiado curta para vivermos apenas entre telefonemas. E desde criança, entre os altos e baixos que todos temos, foi com eles que aprendi que o amor nos salva sempre. De tudo! De todos!", escreveu.

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A publicação termina com uma frase simples, mas carregada de significado: "Seguimos juntos".

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Temas: Sandra Felgueiras Jornalista Dois às 10
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