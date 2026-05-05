Sandra Felgueiras recebe declaração de amor: «Eu conheço um lado muito mais especial»

  • Dois às 10
  • Ontem às 10:45
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O Dia da Mãe celebrou-se este domingo, 3 de maio, e a data ficou marcada por várias homenagens sentidas.

A SELFIE desafiou Sara a deixar uma mensagem especial à mãe, Sandra Felgueiras — e o resultado não podia ser mais emotivo. “No Dia da Mãe, toda a gente se lembra da Sandra Felgueiras da televisão. Uma presença firme, segura e sempre dedicada ao que faz. Mas eu, Sara, conheço um lado muito mais especial”, começou por partilhar.

Longe das câmaras, a jovem descreve uma mulher diferente — mais próxima, tranquila e genuína. “Em casa, ela não é a apresentadora. É simplesmente ela própria. Mais tranquila, próxima e verdadeira. Tem um sentido de humor subtil que acaba sempre por me fazer sorrir e uma forma única de estar que transmite calma.”

Num testemunho cheio de carinho, Sara sublinhou ainda a importância dos momentos simples: “Estar com ela é algo genuíno e reconfortante. Não são necessários momentos extraordinários, porque até os mais simples se tornam importantes.”

Apesar de uma carreira exigente, Sandra Felgueiras nunca falha no papel mais importante, garante a filha: “Mesmo com um trabalho exigente, nunca deixa de estar presente. Encontra sempre tempo para ouvir, apoiar e cuidar.” Mais do que a figura pública que todos conhecem, Sara destaca a essência da mãe no dia a dia: “O que mais admiro não é apenas aquilo que todos veem, mas sim aquilo que revela no dia a dia: uma pessoa forte, dedicada e profundamente humana.”

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

A terminar, deixou uma mensagem de gratidão: “Neste dia, quero agradecer por tudo aquilo que és e por tudo aquilo que fazes. É um privilégio poder crescer ao lado de alguém assim.”

Temas: Sandra Felgueiras Jornalista TVI
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Após dias ao lado do namorado, Sandra Felgueiras declara-se: «O lugar de onde não quero sair»

Fora do Estúdio

Grávida, Rita Matias revela sexo do bebé. E o nome escolhido tem um significado especial

Ontem às 15:21

«Tudo em mim sorri por tua causa»: Marco Costa declara-se ao "amor mais puro"

Ontem às 14:51

De luto, Rosa Bela faz desabafo comovente: «Como será a vida daqui para a frente?»

Ontem às 09:33

Poucos a reconheceriam: há 6 anos, Nufla era ruiva e muito diferente de hoje

4 mai, 16:00

Irreconhecível: o que está por trás da drástica mudança física de Liliana do "Secret Story"?

4 mai, 13:00

Fábio ataca Zé em direto e reação do ex-noivo de Liliana deixa dúvidas no ar

4 mai, 12:00

Quem a vê hoje não a reconheceria nestas fotos de há 8 anos: veja como Juliana mudou

4 mai, 11:00
MAIS

Mais Vistos

De lágrimas nos olhos, menino fala da morte do pai num acidente de mota: “O meu pai foi para o céu”

Ontem às 11:41

Cristina Ferreira reencontra convidado de 2006 do “Você na TV”. E ninguém esperava vê-lo assim

Ontem às 11:30

Márcia recorda premonição do marido: “Ele sempre me disse que ia morrer primeiro do que eu”

Ontem às 11:53

Adelino tem 94 anos e todos os dias faz exercício físico

Ontem às 10:15

Signos

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Receitas

Especialistas garantem: vinagre é o segredo para arroz perfeito — saiba como

30 abr, 16:00

Não é preciso ser chef para fazer uma omelete francesa. Aprenda em casa

29 abr, 15:00

Este plano de 30 jantares vai salvar a sua semana (e a carteira)

28 abr, 16:00

20 receitas para levar para a praia (e esquecer as sandes de vez)

24 abr, 15:00

Fotos

Esta piscina oceânica em Portugal está a deixar toda a gente rendida (e é grátis)

Ontem às 17:00

Experiência a bordo de um barco torna este museu português um dos mais originais do mundo

Ontem às 16:00

Grávida, Rita Matias revela sexo do bebé. E o nome escolhido tem um significado especial

Ontem às 15:21

A febre do momento na Europa já não é a Disneyland — há um novo parque a roubar as atenções

Ontem às 15:00