Sandra Felgueiras recebe declaração de amor: «Eu conheço um lado muito mais especial»

Poucos a reconheceriam: há 6 anos, Nufla era ruiva e muito diferente de hoje

O Dia da Mãe celebrou-se este domingo, 3 de maio, e a data ficou marcada por várias homenagens sentidas.

A SELFIE desafiou Sara a deixar uma mensagem especial à mãe, Sandra Felgueiras — e o resultado não podia ser mais emotivo. “No Dia da Mãe, toda a gente se lembra da Sandra Felgueiras da televisão. Uma presença firme, segura e sempre dedicada ao que faz. Mas eu, Sara, conheço um lado muito mais especial”, começou por partilhar.

Longe das câmaras, a jovem descreve uma mulher diferente — mais próxima, tranquila e genuína. “Em casa, ela não é a apresentadora. É simplesmente ela própria. Mais tranquila, próxima e verdadeira. Tem um sentido de humor subtil que acaba sempre por me fazer sorrir e uma forma única de estar que transmite calma.”

Num testemunho cheio de carinho, Sara sublinhou ainda a importância dos momentos simples: “Estar com ela é algo genuíno e reconfortante. Não são necessários momentos extraordinários, porque até os mais simples se tornam importantes.”

Apesar de uma carreira exigente, Sandra Felgueiras nunca falha no papel mais importante, garante a filha: “Mesmo com um trabalho exigente, nunca deixa de estar presente. Encontra sempre tempo para ouvir, apoiar e cuidar.” Mais do que a figura pública que todos conhecem, Sara destaca a essência da mãe no dia a dia: “O que mais admiro não é apenas aquilo que todos veem, mas sim aquilo que revela no dia a dia: uma pessoa forte, dedicada e profundamente humana.”

A terminar, deixou uma mensagem de gratidão: “Neste dia, quero agradecer por tudo aquilo que és e por tudo aquilo que fazes. É um privilégio poder crescer ao lado de alguém assim.”