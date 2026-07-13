Sandra Felgueiras vive noite que jamais vai esquecer: «Ainda não caí em mim»

Após o Secret Story, Sara Jesus toma decisão e anuncia nova fase: «A partir de hoje...»

Sandra Felgueiras marcou presença no NOS Alive e viveu uma noite que dificilmente esquecerá. A jornalista recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores a emoção de assistir a alguns dos artistas que mais aprecia.

Na sua página de Instagram, Sandra revelou que ainda estava a tentar processar tudo o que viveu no festival. «Ainda não caí em mim. Vi Pixies, Florence e Lorde. A minha playlist inteira numa noite memorável», escreveu.

A publicação mostra o entusiasmo da jornalista por ter assistido, na mesma noite, aos concertos de três nomes incontornáveis da música internacional: Pixies, Florence + The Machine e Lorde.

A reação de Sandra Felgueiras rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que se identificaram com a emoção de ver reunidos alguns dos artistas mais marcantes das suas playlists.

Depois de uma noite repleta de música e momentos especiais, a jornalista deixou claro que esta foi uma experiência que ficará guardada na memória durante muito tempo.