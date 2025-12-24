Jornalista da TVI passou o Natal sozinho na Ucrânia. Sandra Felgueiras emocionou-se e acabou por se apaixonar

Passava o Natal longe de casa, sozinho, em plena Ucrânia. Foi esse momento que tocou profundamente Sandra Felgueiras e acabou por mudar a relação entre os dois, dando origem a uma história de amor.

Sandra Felgueiras viveu um momento de forte emoção ao recordar um episódio que a marcou profundamente e que acabou por mudar a forma como via um colega de profissão. A jornalista da TVI contou que tudo aconteceu quando percebeu que um jornalista da estação estava a passar o Natal sozinho na Ucrânia, em pleno cenário de guerra.

«Não sentia nada, acho. Eu admirava a pessoa», confessou Sandra, explicando que, até então, o sentimento era apenas de respeito profissional. No entanto, algo naquele momento a tocou de forma inesperada. «Comecei a olhar para ele e pensei: vou desejar um bom Natal… mas vou desejar em direto», recordou.

O gesto apanhou o colega de surpresa. «Ele ficou envergonhado e depois começámos a falar e, a partir daí, vocês imaginam o resto».

Atualmente, Sandra Felgueiras, de 48 anos, mantém há cerca de dois anos uma relação discreta com o jornalista Sérgio Furtado, também da TVI, conhecido por acompanhar de perto cenários de guerra, incluindo a Ucrânia.

Mãe de Sara, fruto de uma relação anterior, Sandra Felgueiras continua a ser uma das figuras mais respeitadas do jornalismo português, mostrando que, mesmo nos contextos mais duros da atualidade, há espaço para empatia, humanidade e ligações que nascem nos momentos mais improváveis.