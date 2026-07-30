De férias, Sandra Felgueiras partilha momento especial com Tony Carreira

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Sandra Felgueiras está a aproveitar uns dias de descanso e tem recorrido às redes sociais para mostrar alguns dos momentos vividos durante as férias, sempre na companhia da família e de amigos.

Na mais recente publicação no Instagram, a jornalista surpreendeu os seguidores ao surgir ao lado de Tony Carreira, num ambiente descontraído e de grande cumplicidade.

Na fotografia, Sandra Felgueiras aparece rodeada por um grupo de amigas e pelo cantor, revelando que a presença do artista tornou a noite ainda mais especial. Na legenda da publicação, escreveu: "O meu amigo fez a noite das minhas amigas."

Enquanto continua a desfrutar das férias, Sandra Felgueiras tem partilhado vários momentos de lazer, mostrando que aproveita ao máximo os dias de descanso antes do regresso aos compromissos profissionais

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Temas: Sandra Felgueiras Tony Carreira Jornalista Cantor Dois às 10
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