De férias, Sandra Felgueiras partilha momento especial com Tony Carreira

Esta praia portuguesa junta rio e mar e ainda tem espaço para estender a toalha em agosto

Sandra Felgueiras está a aproveitar uns dias de descanso e tem recorrido às redes sociais para mostrar alguns dos momentos vividos durante as férias, sempre na companhia da família e de amigos.

Na mais recente publicação no Instagram, a jornalista surpreendeu os seguidores ao surgir ao lado de Tony Carreira, num ambiente descontraído e de grande cumplicidade.

Na fotografia, Sandra Felgueiras aparece rodeada por um grupo de amigas e pelo cantor, revelando que a presença do artista tornou a noite ainda mais especial. Na legenda da publicação, escreveu: "O meu amigo fez a noite das minhas amigas."

Enquanto continua a desfrutar das férias, Sandra Felgueiras tem partilhado vários momentos de lazer, mostrando que aproveita ao máximo os dias de descanso antes do regresso aos compromissos profissionais