Mãe perdeu três filhos em anos consecutivos: «Eu não vivo, sobrevivo»

Sandra enfrentou a dor insuportável de perder três filhos em anos consecutivos.

A história de Sandra Rocha é marcada por momentos de dor profunda, perdas irreparáveis e uma luta constante pela vida. Desde a morte do seu primeiro filho, Paulinho, aos 8 anos, Sandra enfrentou uma série de desafios emocionais que a levaram a um ponto de desesperança. Contudo, ao longo dos anos, esta tem mostrado uma força impressionante, nunca deixando de sorrir, apesar das adversidades.

Sandra começou por recordar o filho que perdeu com 8 anos. Paulinho, que morreu devido a um cancro raro, é lembrado com muito amor e saudade. Sandra recordou a dor da despedida, revelando que, no momento antes da morte do filho, agradeceu a este por a ter escolhido como mãe. «Disse-lhe que tinha muito orgulho em ter sido mãe dele», recordou Sandra com lágrimas nos olhos. A saudade é algo que a acompanha diariamente, e, como ela mesma diz, «a saudade é linda na poesia porque na realidade 'mata’ e dói».

Antes de falecer, Paulinho fez um pedido a Sandra: pediu-lhe para lhe dar dois irmãos e até deixou os nomes escolhidos.

A vida de Sandra passou por ainda mais provações. Após a morte do seu primeiro filho, esta enfrentou dois abortos consecutivos. Em determinado momento, Sandra chegou a tentar pôr fim à sua própria vida. A convidada confessou que acredita que foi Paulinho quem a salvou. Esta afirmou que o amor do filho continua a guiá-la, mesmo após a sua partida. «Acredito que ele me tirou de cima da linha do comboio», disse.

Apesar de todas as tragédias, Sandra encontrou forças para seguir em frente, concretizando o sonho do filho Paulinho de ser mãe novamente. Sandra tornou-se mãe de Tiago e Alexandra.

Depois de ser mãe, a vida de Sandra não se mostrou novamente fácil. O filho Tiago também enfrentou vários desafios. Diagnosticado com hiperatividade e défice de atenção, o jovem sofreu de bullying. Sandra tem sido um pilar inquebrável para o seu filho, na medida em que o tem apoiado nas dificuldades que este enfrenta.

A dor de Sandra não terminou com as perdas anteriores. Sandra descobriu recentemente que tinha um cancro no ovário. Apesar de todos os obstáculos, Sandra continua a sorrir para a vida. Mesmo nos momentos mais difíceis, esta sente a presença constante de Paulinho e isso mantém-na forte. «Ele nunca me abandona», disse com o olhar cheio de emoção.

