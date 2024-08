Gesto de telespetador que paga dívida de convidada prestes a ficar sem casa emociona Cláudio Ramos

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Está prestes a perder a casa por filha ficar com o dinheiro da renda – Veja a conversa completa

Cláudio Ramos ficou emocionado com o final feliz da história de Sandra Veiga

No final do programa desta sexta-feira, dia 23 de agosto, Cláudio Ramos fez um anúncio muito especial.

«A Sandra veio aqui com vergonha. Não teve problema nenhum em dizê-lo. A Sandra ia ficar sem a sua casa, porque a filha não lhe pagou as prestações. Tinha até ao fim do mês para deixar a sua casa», começou por recordar o apresentador. «Hoje, graças à generosidade de quem nos vê todos os dias, a Sandra tem a sua casa paga. Uma pessoa que nos acompanha todos os dias, só essa pessoa, liquidou a dívida da Sandra ao banco», explicou. Emocionado, assegurou ainda: «Só por isso valeu a pena que tivéssemos saído de casa e todos tivéssemos vindo fazer o seu programa de televisão». «Obrigado a essa pessoa», rematou.

Sandra Veiga estava em risco de perder a casa onde vive há 23 anos, pois filha mais velha desta deixou de pagar a renda ao banco e Sandra, sem saber, contraiu uma dívida de 4700 euros. Veja aqui a entrevista a Sandra Veiga.