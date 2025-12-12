Este foi o diagnóstico que a filha de Sandrina Pratas recebeu e deixou a ex-concorrente 'de coração nas mãos'

Sandrina Pratas passou por um susto ao perceber que a filha não estava totalmente bem.

Entrou num reality show com apenas 21 anos e rapidamente conquistou o público. Genuína, divertida e cheia de energia, Sandrina Pratas marcou todas as casas onde esteve. Desde então, o país acompanhou o seu crescimento, o namoro com Lucas, o casamento e, em 2022, o maior presente da sua vida: o nascimento da pequena Ariel.

Dois anos depois, a maternidade trouxe alegrias, mas também desafios inesperados. No último mês, a ex-concorrente do “Big Brother” recebeu uma notícia que a deixou “de coração nas mãos”. Esta terça-feira, no «Dois às 10», Sandrina Pratas contou tudo sobre esta fase difícil que está a viver.

A cabeleireira de Moura revelou que Ariel, de apenas dois anos, foi diagnosticada com surdez no ouvido direito há cerca de um mês. Sandrina explicou que começou a notar que algo não estava bem há cerca de dois meses, principalmente pelo atraso na fala.

“A Ariel está atrasada na fala e não ouve do lado direito”, contou. Quando recebeu o diagnóstico, admite que sentiu um choque mas olha para a alegria da filha como uma força.

A família aguarda agora novos exames, que irão determinar a causa da perda auditiva e qual o tratamento mais adequado.