Este foi o diagnóstico que a filha de Sandrina Pratas recebeu e deixou a ex-concorrente 'de coração nas mãos'

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:02

Sandrina Pratas passou por um susto ao perceber que a filha não estava totalmente bem.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Entrou num reality show com apenas 21 anos e rapidamente conquistou o público. Genuína, divertida e cheia de energia, Sandrina Pratas marcou todas as casas onde esteve. Desde então, o país acompanhou o seu crescimento, o namoro com Lucas, o casamento e, em 2022, o maior presente da sua vida: o nascimento da pequena Ariel.

Dois anos depois, a maternidade trouxe alegrias, mas também desafios inesperados. No último mês, a ex-concorrente do “Big Brother” recebeu uma notícia que a deixou “de coração nas mãos”. Esta terça-feira, no «Dois às 10», Sandrina Pratas contou tudo sobre esta fase difícil que está a viver.

A cabeleireira de Moura revelou que Ariel, de apenas dois anos, foi diagnosticada com surdez no ouvido direito há cerca de um mês. Sandrina explicou que começou a notar que algo não estava bem há cerca de dois meses, principalmente pelo atraso na fala.

“A Ariel está atrasada na fala e não ouve do lado direito”, contou. Quando recebeu o diagnóstico, admite que sentiu um choque mas olha para a alegria da filha como uma força.

A família aguarda agora novos exames, que irão determinar a causa da perda auditiva e qual o tratamento mais adequado.

Temas: Sandrina Pratas Big Brother Reality Show

A Não Perder

Morreu o filho de um ator da TVI. Fãs reagem em 'choque': «Não tenho palavras»

Há 15 min

Descubra por que o chá de folhas de nespereira está a ser falado por todos

Há 41 min

Noivo de Maria Botelho Moniz de luto: «Tivemos de dizer adeus»

Há 3h e 20min

Taróloga prevê possível vencedor do «Secret Story 9»

Hoje às 08:55

Esta smartband da Xiaomi acompanha 100 atividades, dura 11 dias e é visível ao sol

Ontem às 20:28

Já sabemos por que motivo todas as barbearias têm um poste colorido à porta. E não lhe podíamos esconder mais

Ontem às 17:00

Nunca posicione o router do wi-fi perto deste objeto. Pode prejudicar a ligação

Ontem às 16:30
MAIS

Mais Vistos

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

10 dez, 12:18

Não parece a mesma. Sandrina revela o produto que a ajudou a mudar de corpo: «Emagreci 15 quilos»

Hoje às 10:53

Homem pensava estar a atacar o vizinho, mas acabou por matar o filho de 17 anos. Tudo aconteceu no Montijo

Há 2h e 40min

Sandrina revela quem é o seu melhor amigo e 'choca' Cláudio Ramos

Hoje às 10:57

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

Há 11 min

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

10 dez, 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

10 dez, 15:49

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

9 dez, 16:00

Fora do Estúdio

Morreu o filho de um ator da TVI. Fãs reagem em 'choque': «Não tenho palavras»

Há 15 min

Noivo de Maria Botelho Moniz de luto: «Tivemos de dizer adeus»

Há 3h e 20min

Taróloga prevê possível vencedor do «Secret Story 9»

Hoje às 08:55

Silêncio sobre o estado de saúde de Nuno Markl é quebrado por famoso amigo: «Saí com a convicção de que…»

Ontem às 14:35

Fotos

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

Há 11 min

Morreu o filho de um ator da TVI. Fãs reagem em 'choque': «Não tenho palavras»

Há 15 min

Descubra por que o chá de folhas de nespereira está a ser falado por todos

Há 41 min

Noivo de Maria Botelho Moniz de luto: «Tivemos de dizer adeus»

Há 3h e 20min