Exclusivo: Sandrina Pratas revela porque se recusou a subir ao palco na Gala do "Secret Story"

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Sandrina Pratas mostra foto inédita com sobrinha: «Tia do ano»

Alerta amor! Sandrina Pratas aproveita Lua de Mel nas Maldivas. Veja as imagens

Ariel é o maior amor de Sandrina Pratas e hoje é dia de celebração! Veja as fotografias mais adoráveis da bebé

Sandrina Pratas hesitou ao entrar no estúdio de "Secret Story - Desafio Final". Saiba porquê

Expulsa pelo público do "Secret Story - Desafio Final", Sandrina Pratas hesitou ao subir ao palco do estúdio. A ex-concorrente explicou a sua reação pouco depois, em declarações à repórter digital do programa.

"Tanta gente. Na minha altura, não havia assim tanta gente. Era só eu, o Cláudio e os concorrentes. Eu tive vergonha", contou Sandrina Pratas, que se estreou nos reality shows no "Big Brother 2020", que aconteceu durante a pandemia.

Em conversa com a repórter digital do programa, a alentejana comentou ainda a falsa expulsão de Iury Mellany. "Fiquei muito surpreendida e estava mesmo triste se ela saísse. Acho que ela é melhor do que eu", afirmou.

A ex-participante de "Secret Story - Desafio Final" não escondeu, por fim, a sua felicidade por deixar a competição. "Chegou uma altura que eu estava a morrer de saudades da minha filha. Acho que o jogo, agora, ia apertar um bocadinho. Não sei se eu conseguia estar lá. Se Deus quisesse que eu ficasse, eu ficava. Mas estou feliz. Vou ter com os meus e a minha filhinha", concluiu, visivelmente contente.