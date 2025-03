Sandrina Pratas prevê expulsão de concorrente do «Secret Story - Desafio Final»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Sandrina Pratas revelou quem acredita ser o próximo concorrente a sair do «Secret Story - Desafio Final»

Após ter sido expulsa do «Secret Story - Desafio Final» durante a gala deste domingo, 2 de março, Sandrina Pratas esteve presente no programa «Dois às 10», da TVI, nesta segunda-feira, 3 de março, para a sua primeira grande entrevista sobre a sua participação no reality show da TVI. Durante a entrevista, a ex-concorrente abordou diversos tópicos sobre o programa, incluindo o atual quadro de nomeações.

Na conversa com Cristina Ferreira, Sandrina foi questionada sobre as pessoas que correm risco de sair na próxima gala, tendo em vista os nomeados para esta semana. Questionada sobre quem esta acreditava que tinha mais probabilidades de ser expulso, Sandrina não hesitou na resposta. «Eu acho que é o Tiago Rufino. Eu não queria que fosse o Tiago, que ele é uma boa pessoa lá dentro», começou por dizer. Sandrina Pratas defendeu que o jogo de Tiago Rufino «acalmou» nos últimos tempos, porque, embora tenha um forte instinto de jogador, «tem um bom coração e não consegue fazer mal às pessoas».