Só isto é suficiente para remover o calcário da sanita, afirma especialista

Mesmo com limpezas regulares, o calcário acumula-se em zonas escondidas da sanita, formando manchas amarelas difíceis de remover. Descubra uma forma de o eliminar sem recorrer a produtos agressivos.

Mesmo com limpezas semanais da sanita, o calcário tende a acumular-se em zonas menos visíveis, especialmente em casas com água dura. O resultado são manchas amarelas persistentes que aderem ao esmalte.

A especialista em limpeza e criadora de conteúdos no TikTok María Fernández, revelou um truque muito simples para eliminar o calcário sem usar produtos agressivos: papel de cozinha e vinagre de limpeza.

«Para limpar o calcário da borda da sanita, encha as bordas com papel de cozinha e embeba-o bem em vinagre. Deixe atuar durante toda a noite, retire o papel e vai ver que fica impecável», explica a especialista. O vinagre atua diretamente nas superfícies de difícil acesso, deixando-as limpas e sem manchas.

María Fernández acrescenta que este método também pode ser aplicado noutros contextos domésticos, como na máquina de lavar a loiça. Basta colocar um copo de vinagre branco no cesto superior e fazer um ciclo curto com água quente, o que ajuda a remover gordura e odores.