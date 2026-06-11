Peritos em limpezas borrifam vinagre à volta da sanita. Saiba porquê

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Presente em quase todas as cozinhas, o vinagre também tem um lugar de destaque nas rotinas de limpeza.

A área à volta da sanita é um dos pontos da casa onde a acumulação de bactérias e humidade tende a passar despercebida. Salpicos quase invisíveis, a falta de ventilação e a presença constante de humidade podem favorecer o aparecimento de maus odores, manchas e até fungos na casa de banho. Ainda assim, segundo o site Infobae, há um método simples que pode ajudar a minimizar estes problemas: borrifar vinagre branco à volta da sanita.

Há décadas que o vinagre branco é utilizado pelas suas propriedades de limpeza e desinfeção. Além de ser económico e facilmente acessível, contém ácido acético, um composto com propriedades antibacterianas que contribui para eliminar bactérias e neutralizar odores desagradáveis.

De acordo com o site Infobae, um estudo publicado em 2025 na revista científica Scientifica concluiu que o ácido acético pode constituir uma alternativa eficaz e menos tóxica face a alguns desinfetantes convencionais. Os especialistas observaram resultados positivos no combate a várias bactérias presentes em superfícies sujeitas a contacto frequente.

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Quando aplicado na base da sanita, nas bordas ou no chão circundante, o vinagre ajuda a eliminar os maus odores em vez de apenas os disfarçar. Paralelamente, pode contribuir para dissolver resíduos de calcário, humidade acumulada e as manchas amareladas que surgem com frequência nesta zona.

A aplicação é simples. Primeiro, deve limpar-se a área. Em seguida, basta borrifar vinagre branco à volta da sanita e deixá-lo atuar durante 10 a 15 minutos. Depois, passe um pano húmido ou papel absorvente. Se existirem manchas mais persistentes, pode recorrer a uma escova para facilitar a limpeza.

Temas: Sanita Vinagre
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