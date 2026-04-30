Parece Santorini, mas fica em Portugal: conheça a aldeia portuguesa que está a deixar estrangeiros rendidos

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Parece saída de uma ilha grega, mas está bem mais perto do que imagina: esta aldeia portuguesa já é conhecida lá fora como a “Santorini portuguesa”.

Não é preciso viajar até à Grécia para encontrar uma praia paradisíaca. No concelho de Vila do Bispo, a cerca de 15 minutos de Lagos, fica Burgau, uma encantadora aldeia piscatória que continua a ser um dos segredos mais bem guardados da Costa Vicentina.

A paisagem de Burgau faz lembrar as típicas vilas das ilhas gregas, com ruas estreitas e casas brancas com apontamentos azuis. A praia, abrigada por uma arriba imponente, apresenta um areal de dimensão média e águas calmas em tons turquesa, ideais para banhos relaxantes. No verão, a temperatura da água ronda os 22 °C, tornando o local ainda mais apelativo.

Para além de Burgau, a zona permite descobrir outras praias imperdíveis: a Praia da Luz fica a apenas 5 minutos, enquanto a icónica Praia do Camilo e a Praia Dona Ana estão a cerca de 15 minutos.

A tradição piscatória mantém-se bem presente. No centro da baía, uma rampa dá apoio às embarcações dos pescadores locais, que todas as manhãs saem para o mar. O peixe fresco capturado é depois servido nos restaurantes da vila, proporcionando uma experiência gastronómica autêntica.

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Num vídeo publicado no Instagram pela criadora de conteúdos @marleneferreira__, que esteve no local de férias, é sugerida uma estadia na Casa Rosa Montes, com preços acessíveis e pequeno-almoço incluído.

No que diz respeito à gastronomia, a criadora recomenda ainda o Brunch Fifteen, uma opção popular para refeições leves, com menus a rondar os 15 euros por pessoa (bebidas incluídas). Para o jantar, o ambiente descontraído e os petiscos do restaurante Atasca-te garantem uma excelente refeição por cerca de 23 euros por pessoa.

No total, é possível desfrutar de quatro dias nesta região idílica por cerca de 300 euros por pessoa, incluindo alojamento, refeições e momentos memoráveis.

Percorra a galeria para descobrir as imagens deste paraíso escondido.

Temas: Santorini Burgau
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