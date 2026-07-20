Há um camping em Portugal que parece um resort de verão. E fica mesmo junto à praia

No topo de uma falésia, com vista privilegiada para uma das praias mais bonitas do país, encontra-se um espaço pensado para quem procura dias tranquilos junto ao mar, mergulhos refrescantes e o sossego proporcionado pela natureza.

Trata-se do camping Colina do Sol, em São Martinho do Porto, situado no coração verde da Serra dos Mangues.

Com uma área de nove hectares, este parque oferece várias opções para desfrutar do verão. Dispõe de duas piscinas e de uma zona aquática com escorregas, ideal para quem procura momentos de maior diversão. A oferta inclui ainda minigolfe para todas as idades, clubes dedicados às crianças e aos adolescentes, dos 5 aos 17 anos, e um programa de animação noturna com concertos, espetáculos e sessões de karaoke.

Para quem prefere manter-se ativo durante as férias, existem campos de voleibol, mesas de ping-pong e um polidesportivo. Já quem privilegia o descanso pode optar por um dos 100 alojamentos disponíveis, entre cottages com até 40 m² e tendas mobiladas, sendo que os cães também são aceites. Os adeptos do campismo tradicional têm ainda ao dispor 200 parcelas para instalar a tenda.

Apesar de reunir todas as condições para umas férias completas, um dos grandes trunfos do Colina do Sol é a sua localização. Fica a apenas dois quilómetros da baía de São Martinho do Porto, conhecida pelas águas calmas e pelo ambiente familiar, sendo também um excelente ponto de partida para visitar outros destinos da região. Em poucos minutos é possível chegar à Nazaré ou passear pelas ruas medievais de Óbidos.

Um destino onde o verão se vive entre o verde da serra e o azul do mar.