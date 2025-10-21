Descubra como manter a sapateira livre de maus cheiros

Não há nada mais desagradável do que abrir a sapateira e sentir um cheiro forte. Descubra estratégias simples para manter a sua sapateira sempre cheirosa.

Os sapatos são um acessório essencial no nosso dia a dia, mas, por vezes, acabam por acumular odores desagradáveis, especialmente quando ficam guardados durante algum tempo.

Se costuma colocar os sapatos numa sapateira, já deve ter notado que, por vezes, se sente um cheiro desagradável. Isto acontece com sapatos que ficaram molhados, que não foram lavados há algum tempo ou que não utiliza com frequência. A solução para este problema pode ser muito mais simples do que imagina.

A criadora de conteúdos Marga Diaz partilhou uma dica que faz toda a diferença. Ela recomenda usar almofadinhas de feltro com óleo essencial. A aplicação destas almofadinhas na sapateira é muito simples e requer apenas alguns passos.

O primeiro passo é escolher o óleo essencial. Óleos como lavanda, eucalipto, limão ou rosa são excelentes opções. Eles ajudam a perfumar o ambiente e possuem propriedades antibacterianas e antifúngicas, o que contribui para a eliminação de odores indesejados.

O segundo passo é preparar as almofadinhas de feltro. Pode comprar almofadinhas prontas ou, se preferir, cortar pequenos pedaços de feltro. Uma medida prática é fazer pedaços com cerca de 5 cm de diâmetro, mas pode ajustar conforme necessário.

O terceiro passo é aplicar as gotas de óleo essencial. Com a ajuda de um conta-gotas, coloque entre 3 a 5 gotas de óleo essencial em cada almofadinha. As almofadinhas devem ser impregnadas apenas o suficiente para liberar o aroma de forma suave e prolongada, sem sobrecarregar o ambiente com um cheiro intenso.

O último passo é colocar as almofadinhas na sapateira. Depois de aplicadas as gotas, basta posicioná-las nos pontos estratégicos da sapateira. Pode colocá-las entre os sapatos, nas prateleiras ou nas gavetas. Elas irão liberar o aroma gradualmente, enquanto absorvem a humidade e os odores indesejados.