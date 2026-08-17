Andar descalço na água tem riscos: estas sapatilhas resolvem o problema por menos de 12€

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Pedras, conchas e o receio de encontrar um peixe-aranha levam muita gente a evitar andar descalço dentro de água. Estas sapatilhas aquáticas, com mais de 12 mil avaliações, custam menos de 12€ e são as mais vendidas da categoria na Amazon.

Entrar na água descalço nem sempre é tão simples como parece. Entre pedras escondidas, conchas afiadas e o receio de pisar um peixe-aranha, há quem prefira manter os pés protegidos antes de se aventurar no mar ou na piscina. É para resolver exatamente este tipo de situação que existem as sapatilhas aquáticas, e este modelo unissexo da JOTO tornou-se o mais vendido da Amazon na categoria de mergulho e snorkeling, com mais de 12 mil avaliações e uma média de 4,3 estrelas.

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Proteção para caminhar com mais confiança

A principal vantagem está na proteção que oferecem ao caminhar dentro e fora de água. A sola de borracha antiderrapante ajuda a evitar escorregadelas e cria uma camada entre os pés e pedras, areia quente ou outros pequenos obstáculos que possam estar no fundo. Para quem frequenta praias rochosas ou zonas onde não é agradável andar descalço, pode ser uma solução bastante prática. Embora nenhum calçado aquático garanta proteção total contra uma picada de peixe-aranha, cobrir os pés é sempre uma precaução sensata.

Conforto que não pesa, mesmo molhado

As sapatilhas são feitas com um material flexível e respirável, que permite movimentar os pés com facilidade e não pesa quando está molhado. Também foram pensadas para secar rapidamente, o que é especialmente útil para quem passa o dia entre a água e a areia. São ainda fáceis de calçar e retirar, sem a sensação de estar a usar um calçado pesado dentro de água, e podem ir à máquina de lavar, o que facilita a manutenção depois de um dia inteiro na praia.

Para toda a família, em várias atividades

A versatilidade também conta a favor deste modelo. Podem ser usadas na praia, piscina ou rio, mas também em atividades como snorkeling, mergulho ou kayak. Por serem unissexo e estarem disponíveis numa ampla gama de tamanhos, dos mais pequenos aos mais graúdos, tornam-se uma opção prática para diferentes membros da família, evitando ter de levar um calçado diferente para cada atividade de verão.

Com um preço de cerca de 12€ e o estatuto de produto mais vendido da categoria, este é daqueles acessórios que podem parecer dispensáveis até ao momento em que fazem falta. Para quem quer evitar sustos dentro de água e caminhar com mais confiança, estas sapatilhas juntam várias vantagens numa única peça.

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