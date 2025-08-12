Desde que começámos a lavá-las assim, as sapatilhas ficam sempre branquinhas

Já tentou de tudo para manter as sapatilhas branquinhas? Com este truque fácil, as suas sapatilhas ficam como novas, sem riscos ou manchas.

Embora pareça uma tarefa simples, lavar sapatilhas envolve vários segredos que podem influenciar a durabilidade e o aspeto do calçado. Afinal, quem nunca se questionou se é seguro colocar as sapatilhas na máquina de lavar, ou qual a melhor forma de limpar aquele par já com muitos quilómetros nas solas?

A máquina de lavar sapatilhas: mito ou realidade?

Existe a ideia de que todas as sapatilhas podem ir diretamente para a máquina de lavar — o que não corresponde totalmente à verdade. Apesar de ser possível lavar alguns modelos, especialmente os fabricados com materiais sintéticos, é preciso seguir certas regras para não estragar o calçado. Por exemplo, sapatilhas de pele não devem ser lavadas na máquina, pois o calor e a humidade podem danificar o couro, tornando-o seco e deformado.

Outro mito frequente é que se pode usar qualquer programa ou temperatura: o mais indicado é optar sempre por um ciclo delicado, com temperaturas baixas (até 30ºC) e centrifugação suave (máximo 800 rotações). Para além disso, é essencial proteger as sapatilhas dentro de um saco para roupa delicada ou até numa fronha de almofada, evitando impactos e danos no tambor da máquina.

Passos para lavar sapatilhas na máquina sem cometer erros

Antes de colocar as sapatilhas na máquina, deve retirar os atacadores e as palmilhas para os lavar à parte. Limpar primeiro a sujidade mais grossa com uma escova macia ajuda a prevenir manchas difíceis. Durante a lavagem, deve usar apenas um terço da dose habitual de detergente líquido — é suficiente e evita resíduos brancos. É igualmente importante não usar amaciador, pois este pode tornar o tecido mais poroso e prejudicar o material.

Lavar sapatilhas à mão: cuidado e paciência que valem a pena

Se preferir evitar riscos, lavar as sapatilhas à mão é sempre uma boa alternativa. Aqui, a paciência e os produtos adequados fazem toda a diferença. Com uma escova macia, água morna e detergente suave, consegue limpar o calçado sem comprometer a sua estrutura. A sola, normalmente a parte mais difícil de limpar, pode beneficiar de truques simples, como usar uma borracha escolar para eliminar manchas mais resistentes.

Depois da lavagem, seja à mão ou na máquina, nunca deve expor as sapatilhas diretamente ao sol ou a fontes de calor como radiadores. A melhor forma de secar é preencher o interior com papel de jornal, que absorve a humidade e ajuda a manter a forma do calçado, deixando secar naturalmente num local arejado.