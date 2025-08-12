Desde que começámos a lavá-las assim, as sapatilhas ficam sempre branquinhas

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 15min

Já tentou de tudo para manter as sapatilhas branquinhas? Com este truque fácil, as suas sapatilhas ficam como novas, sem riscos ou manchas.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Embora pareça uma tarefa simples, lavar sapatilhas envolve vários segredos que podem influenciar a durabilidade e o aspeto do calçado. Afinal, quem nunca se questionou se é seguro colocar as sapatilhas na máquina de lavar, ou qual a melhor forma de limpar aquele par já com muitos quilómetros nas solas?

A máquina de lavar sapatilhas: mito ou realidade?

Existe a ideia de que todas as sapatilhas podem ir diretamente para a máquina de lavar — o que não corresponde totalmente à verdade. Apesar de ser possível lavar alguns modelos, especialmente os fabricados com materiais sintéticos, é preciso seguir certas regras para não estragar o calçado. Por exemplo, sapatilhas de pele não devem ser lavadas na máquina, pois o calor e a humidade podem danificar o couro, tornando-o seco e deformado.

Outro mito frequente é que se pode usar qualquer programa ou temperatura: o mais indicado é optar sempre por um ciclo delicado, com temperaturas baixas (até 30ºC) e centrifugação suave (máximo 800 rotações). Para além disso, é essencial proteger as sapatilhas dentro de um saco para roupa delicada ou até numa fronha de almofada, evitando impactos e danos no tambor da máquina.

Passos para lavar sapatilhas na máquina sem cometer erros

Antes de colocar as sapatilhas na máquina, deve retirar os atacadores e as palmilhas para os lavar à parte. Limpar primeiro a sujidade mais grossa com uma escova macia ajuda a prevenir manchas difíceis. Durante a lavagem, deve usar apenas um terço da dose habitual de detergente líquido — é suficiente e evita resíduos brancos. É igualmente importante não usar amaciador, pois este pode tornar o tecido mais poroso e prejudicar o material.

Lavar sapatilhas à mão: cuidado e paciência que valem a pena

Se preferir evitar riscos, lavar as sapatilhas à mão é sempre uma boa alternativa. Aqui, a paciência e os produtos adequados fazem toda a diferença. Com uma escova macia, água morna e detergente suave, consegue limpar o calçado sem comprometer a sua estrutura. A sola, normalmente a parte mais difícil de limpar, pode beneficiar de truques simples, como usar uma borracha escolar para eliminar manchas mais resistentes.

Depois da lavagem, seja à mão ou na máquina, nunca deve expor as sapatilhas diretamente ao sol ou a fontes de calor como radiadores. A melhor forma de secar é preencher o interior com papel de jornal, que absorve a humidade e ajuda a manter a forma do calçado, deixando secar naturalmente num local arejado.

Temas: Sapatilhas

RELACIONADOS

Este spray impermeabiliza sapatilhas para que as possa usar em dias de chuva

É disto que precisa para poder pôr as suas sapatilhas na máquina de lavar roupa

Já conhece o segredo para deixar como novas as sapatilhas brancas encardidas?

Como colocar atacadores? Este tutorial é obrigatório para quem adora ténis

Especialista explica porque deve evitar colocar a máquina de lavar na cozinha

Especialistas explicam porque devemos fazer sempre uma centrifugação extra na máquina de lavar roupa

Dicas

Não compre pêssegos no supermercado sem fazer isto primeiro

Há 2h e 45min

Poucos sabem, mas este botão do carro ajuda a poupar até 20% de combustível nos meses quentes

Há 3h e 45min

Faça isto após cada refeição e vai ver o número na balança a diminuir

Hoje às 15:30

Revelamos o segredo das batatas fritas crocantes dos restaurantes. Só precisa de um ingrediente

Hoje às 15:00

Se se esqueceu de descongelar a carne ou o peixe, este truque viral resolve o problema

Hoje às 14:30

Em 2026, descubra como ter 44 dias de férias tirando apenas 13 dias

Ontem às 17:00

Pode ter livros raros em casa que valem uma verdadeira fortuna

Ontem às 16:30
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira sobre Bruno de Carvalho: «Espero que o Bruno venha cá»

Hoje às 10:13

Mulher com obesidade cai em cima do marido e asfixia-o acabando por o matar acidentalmente

Hoje às 12:29

Cristina Ferreira deixa recado a Bruno de Carvalho: «É homenzinho suficiente para responder às perguntas»

Hoje às 10:13

Portuguesa salta com o filho bebé de um viaduto de 80 metros. Ambos foram encontrados sem vida

Ontem às 12:48

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Esta receita de sopa para o verão tornou-se viral por um motivo

Ontem às 16:00

Esta receita de mousse de manga é ideal para refrescar nos dias de calor

Ontem às 14:30

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira regressou à televisão, mas antes partilhou foto inédita das férias: «Esta é a Cristina sem glitter»

Ontem às 10:17

Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»

10 ago, 17:43

De reality shows a papás e mamãs: conheça os filhos dos ex-concorrentes da TVI

9 ago, 19:59

«É a mulher que mais gosto»: Manuel Luís Goucha declara-se a 'estrela' da Televisão portuguesa

9 ago, 15:54

Fotos

Não compre pêssegos no supermercado sem fazer isto primeiro

Há 2h e 45min

Desde que começámos a lavá-las assim, as sapatilhas ficam sempre branquinhas

Há 3h e 15min

Poucos sabem, mas este botão do carro ajuda a poupar até 20% de combustível nos meses quentes

Há 3h e 45min

Daniela Santos conta tudo. Foi isto que aconteceu fora da casa do Big Brother com Afonso Leitão

Hoje às 15:32