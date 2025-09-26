Renove o seu armário de sapatos e botas com estas tendências de outono

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:30

Com a mudança de estação, é hora de atualizar o armário de calçado. Reunimos os modelos de sapatos e botas que vão tornar o início do outono irresistível.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O verão está a despedir-se e os dias mais frescos já anunciam a chegada do outono. Esta é a altura perfeita para apostar no chamado calçado de meia estação: versátil, confortável e capaz de se adaptar tanto às últimas tardes de sol como às manhãs mais frias.

Nesta galeria, reunimos algumas das opções que prometem marcar esta transição. Desde os clássicos botins, que nunca desiludem, às elegantes mary janes, que regressam com força, passando pelos mocassins, tendência prática e sofisticada, até às socas, que continuam a conquistar espaço no street style, há propostas para todos os gostos e estilos.

O conceito é simples: investir em peças que combinem conforto e estilo, capazes de acompanhar diferentes momentos do dia e de enfrentar a imprevisibilidade do clima nesta altura do ano. Seja para trabalhar, sair ao fim de semana ou simplesmente passear pela cidade, estas sugestões de calçado são a inspiração perfeita para a meia-estação.

Percorra a galeria acima e descubra a tendência deste ano.

Temas: Sapatos Botas Outono

RELACIONADOS

Este chalet é perfeito para uma escapadinha de outono. E fica a menos de uma hora de Lisboa

Da Seaside à Parfois: os sapatos e botas mais cobiçados neste início de outono

Estas são as cores de verniz que vão estar em alta no outono

Ideal para uma escapadinha romântica no outono: este hotel tem piscinas aquecidas e jacuzzis suspensos

Estes são os cortes de cabelo mais bonitos que vão ser a tendência deste outono

Coma castanhas este outono e mantenha estas três doenças longe

Dicas

Conheça os cortes de cabelo mais bonitos que vão dominar este outono

Há 3h e 46min

Uma chávena deste chá por dia ajuda a emagrecer

Hoje às 16:30

É por esta razão que deve manter sempre uma tigela com café solúvel na cozinha

Hoje às 16:00

4 quilos a menos em 14 dias? Basta fazer isto

Hoje às 15:30

Conheça as cores de unhas que são tendência no outono

Hoje às 15:00

Elimine riscos do seu piso de madeira com este truque

Ontem às 17:00

Ao pesar a fruta, pode estar a perder dinheiro sem se aperceber

Ontem às 16:30
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»

Hoje às 11:18

Cristina Ferreira lança a questão: «Gostavam que a Liliana ouvisse o Zé?»

Hoje às 11:29

Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa

17 set, 12:09

«São imagens assustadoras»: Idoso mantido em cativeiro é encontrado desnutrido e em condições insalubres

Hoje às 12:33

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Esta receita de outono faz-se com dois dos ingredientes preferidos dos portugueses

Ontem às 15:19

Esta receita é perfeita para resolver jantares de semana em dias complicados

Ontem às 12:43

Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

23 set, 16:30

Deixe a base da sua quiche crocante com esta dica

23 set, 15:00

Fora do Estúdio

Saiba o que aconteceu à bebé Matilde, a menina que angariou mais de 2 milhões de euros dos portugueses

Hoje às 14:53

«Ficaste ainda mais linda»: Cristiana Jesus mostra antes e depois de uma cirurgia estética

Hoje às 08:40

Brinquedos que marcaram a nossa infância e que as crianças de hoje desconhecem

Ontem às 16:00

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

24 set, 16:07

Fotos

Conheça os cortes de cabelo mais bonitos que vão dominar este outono

Há 3h e 46min

Uma chávena deste chá por dia ajuda a emagrecer

Hoje às 16:30

É por esta razão que deve manter sempre uma tigela com café solúvel na cozinha

Hoje às 16:00

4 quilos a menos em 14 dias? Basta fazer isto

Hoje às 15:30