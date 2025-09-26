Renove o seu armário de sapatos e botas com estas tendências de outono

Com a mudança de estação, é hora de atualizar o armário de calçado. Reunimos os modelos de sapatos e botas que vão tornar o início do outono irresistível.

O verão está a despedir-se e os dias mais frescos já anunciam a chegada do outono. Esta é a altura perfeita para apostar no chamado calçado de meia estação: versátil, confortável e capaz de se adaptar tanto às últimas tardes de sol como às manhãs mais frias.

Nesta galeria, reunimos algumas das opções que prometem marcar esta transição. Desde os clássicos botins, que nunca desiludem, às elegantes mary janes, que regressam com força, passando pelos mocassins, tendência prática e sofisticada, até às socas, que continuam a conquistar espaço no street style, há propostas para todos os gostos e estilos.

O conceito é simples: investir em peças que combinem conforto e estilo, capazes de acompanhar diferentes momentos do dia e de enfrentar a imprevisibilidade do clima nesta altura do ano. Seja para trabalhar, sair ao fim de semana ou simplesmente passear pela cidade, estas sugestões de calçado são a inspiração perfeita para a meia-estação.

Percorra a galeria acima e descubra a tendência deste ano.