Ao fim de 15 anos, Sara Barradas e José Raposo anunciam nova fase da relação: «Já era uma coisa que queríamos fazer»

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:41

Ano novo, vida nova. Depois de vários anos a viverem em casas alugadas, Sara Barradas e José Raposo deram um passo importante em família e compraram, pela primeira vez, uma casa — um imóvel do século XIX que promete marcar um novo capítulo nas suas vidas.

Casados há cerca de 15 anos e pais de Lua, de seis anos, o casal decidiu investir num novo capítulo das suas vidas. A nova casa, carregada de história, data do século XIX e será totalmente remodelada, num projeto que promete ocupar os próximos tempos da família.

«Já era uma coisa que queríamos fazer e depois de visitar a casa, foi uma decisão imediata», disse Sara Barradas, mostrando que a mudança vem acompanhada de desafios, mas também de muito entusiasmo.

Apesar de ainda não estarem a viver na nova casa, o casal espera mudar-se dentro de cerca de dois meses, depois de concluídas as intervenções necessárias. Um período de transformação que marca uma nova fase não só para os dois, mas também para a filha.

Considerados um dos casais mais acarinhados pelos portugueses, Sara Barradas e José Raposo continuam a dividir-se entre a vida familiar e os palcos. Sara é protagonista da peça ‘Sem Acreditares Muito’, que estará em cena no Casino Estoril, em março, enquanto José Raposo sobe ao palco com ‘Um Quinteto de Morte’, onde assume o papel principal.

 

