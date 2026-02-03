Sara Barradas e José Raposo têm motivos para sorrir: «Mesmo perante todas as adversidades»

  • Dois às 10
  Ontem às 11:09

Sara Barradas assinalou publicamente o aniversário do marido, José Raposo, com uma emotiva declaração de amor.

Esta terça-feira, dia 3, é um dia especial para José Raposo, que celebra mais um aniversário, e Sara Barradas não deixou a data passar em branco. Nas redes sociais, a atriz fez uma sentida declaração de amor ao marido, assinalando o dia de forma emotiva e muito pessoal.

No Instagram, Sara Barradas começou por escrever: “Hoje é o teu dia! Celebramos hoje a tua vida e eu celebro-te. E celebro ter-te na minha vida mesmo perante todas as adversidades.” Ao longo do texto, a atriz destacou a cumplicidade e a solidez da relação, sublinhando a importância de José Raposo em todas as fases da vida.

“Celebro ter-te nos dias bons, nos menos bons e nos péssimos. Celebro ter-te quando estamos a rebentar de trabalho e quando nos preocupa a falta dele”, continuou, enumerando também os pequenos gestos, as diferenças e as emoções que partilham no dia a dia.

A homenagem prosseguiu com referências ao percurso profissional e pessoal que têm construído juntos. “Ter-te no cinema, no teatro e na televisão. Celebro as marcas de tudo o que já vivemos juntos. Celebro o que já me ensinaste e a tolerância que me emprestas”, escreveu, assumindo José Raposo como “confidente, amigo e marido”.

A declaração terminou com uma nota romântica e íntima: “Ter-te no cheiro, no toque, no abraço, no beijo, e no amor. Sempre no amor. Sempre o amor”.

Na caixa de comentários, José Raposo não ficou indiferente às palavras da mulher e respondeu de forma simples, mas igualmente intensa: “Amo-te perdidamente”.

Um momento de amor partilhado que assinala mais um ano de vida do ator e reforça a ligação especial do casal, um dos mais acarinhados pelo público português.

