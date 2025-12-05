5 anos após a sua morte, Sara Carreira é recordada pela melhor amiga: «O que eu dava para que estivesses aqui»

Esta sexta-feira, 5 de dezembro, marca uma data profundamente dolorosa para a família Carreira. Assinalam-se cinco anos desde a morte de Sara Carreira, a filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes, que perdeu a vida aos 21 anos num trágico acidente de viação.

A memória de Sara continua viva no coração de quem a amava — e Bárbara Bandeira, a sua melhor amiga, voltou a prestar-lhe homenagem pública. Nas redes sociais, a cantora partilhou um vídeo especial onde ambas surgem a cantar lado a lado, revivendo momentos de cumplicidade e alegria que continuam a emocionar os fãs.

Na legenda, Bárbara escreveu palavras carregadas de saudade: "Para sempre o dia mais triste do ano. O que eu dava para que estivesses aqui, Sarrut. Adoro-te."

Este sábado a TVI transmite a gala da Associação Sara Carreira, criada em homenagem da cantora e que ajuda jovens a concretizar os sonhos.