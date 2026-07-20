Após rumores de aproximação, Sara Jesus e Afonso Leitão voltam a surgir lado a lado: «Ficam lindos juntos»

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Sara Jesus e Afonso Leitão marcaram presença no programa “Em Família”, da TVI, e a passagem dos dois pelos bastidores rapidamente chamou a atenção dos fãs, sobretudo depois dos rumores de uma possível aproximação entre ambos.

Questionados sobre a participação nos reality shows, Sara Jesus revelou que guarda uma preferência especial pelo “Secret Story – Desafio Final”, destacando o ambiente vivido dentro da casa. “Gostei mais da edição do Desafio Final: houve vários assuntos, acabou por ser mais leve e divertido”, afirmou.

Já Afonso Leitão confessou que também se sentiu mais confortável nesta experiência, explicando que entrou no jogo com uma postura diferente das anteriores. “Eu gostei muito mais de jogar, digamos assim, ou participar porque estava com um estilo de jogo diferente das outras”, partilhou.

Durante a conversa nos bastidores, o antigo concorrente foi ainda questionado sobre a possível influência de Catarina Miranda na sua estratégia de jogo. Afonso respondeu sem rodeios, explicando que a sua passagem por diferentes casas lhe trouxe uma maior consciência sobre a forma como os concorrentes são vistos pelo público. “A minha passagem pelas casas acabou por trazer algum conhecimento, então na minha opinião a primeira imagem, a primeira entrada, é o que acaba por ficar mais marcado e no decorrer do jogo ia ser diferente. Então entro logo assim e contra toda a gente para deixar posto o que eu quero fazer, que aquilo é um jogo de reações”, esclareceu.

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A presença conjunta de Sara Jesus e Afonso Leitão no “Em Família” acabou por alimentar ainda mais a curiosidade dos seguidores, que continuam atentos à cumplicidade entre os dois: "Vocês ficam lindos juntos", lê-se em alguns comentários.

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Temas: Sara Jesus Afonso Leitão Dois às 10 TVI Secret Story
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