«Já não vive sem mim»: Sara Jesus mostra-se próxima de ex-concorrente do Secret Story

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Sara Jesus voltou a dar que falar nas redes sociais depois de partilhar um momento divertido ao lado de Afonso Leitão.

Os dois ex-concorrentes têm sido vistos juntos depois da participação no reality show e continuam a alimentar a curiosidade dos seguidores com vários momentos de cumplicidade.

Desta vez, foi Sara quem partilhou um vídeo nas redes sociais, no qual surge ao lado de Afonso. «Vejam com quem eu estou», disse, num tom descontraído, enquanto desafiava os seguidores a perceberem quem a acompanhava.

A resposta de Afonso Leitão não tardou e acabou por chamar a atenção. Entre risos, o ex-concorrente atirou: «Já não vive sem mim».

A troca de palavras, apesar do tom claramente divertido, voltou a alimentar a curiosidade em torno da relação entre os dois. Desde que deixaram a casa mais vigiada do país, Sara Jesus e Afonso Leitão têm protagonizado vários momentos de proximidade, mostrando que a ligação entre ambos se mantém fora do reality show.

Resta agora perceber se esta cumplicidade é apenas fruto da amizade ou se haverá algo mais entre os dois ex-concorrentes.

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