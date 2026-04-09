Será este o novo casal sensação da televisão em Portugal? Há quem diga que sim: «Supostamente, estava no segredos dos deuses»

  • Dois às 10
  • Há 3h e 50min

O possível romance entre Sara Matos e Renato Godinho continua a alimentar rumores. No Dois às 10, surgiram novas informações que reforçam a ideia de que a relação poderá mesmo ser uma realidade.

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O alegado romance entre Sara Matos e Renato Godinho continua a dar que falar e já chegou aos programas de comentário social. «Supostamente, estava no segredo dos Deuses», começou por dizer Cristina Ferreira no Dois às 10.

Durante a manhã, o comentador Adriano Silva Martins garantiu ter informações concretas sobre o assunto. “A informação que eu tenho é que é verdade”, afirmou, sem hesitações.

Adriano Silva Martins reforçou ainda que as informações do programa “V+ Fama”, do V+ TVI, apontam no mesmo sentido, adiantando que o alegado casal estará junto “há pelo menos três meses”.

O comentador destacou também que esta possível relação poderá ser vista como “uma novidade e uma lufada de ar fresco”, recordando que Sara Matos e Renato Godinho já se conhecem há vários anos e até trabalharam juntos em diferentes projetos. “[A] Sara sempre considerou o Renato um dos seus mentores”, concluiu.

Para já, nenhum dos atores confirmou publicamente o romance — mas a curiosidade em torno desta possível relação não pára de crescer.

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