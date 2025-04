Chocante ou romântico? Sara Norte escolhe local insólito para tatuar a inicial do noivo

Por esta ninguém esperava...

Sara Norte revelou recentemente uma tatuagem muito especial e pessoal.

A tatuagem foi feita na virilha e tem a letra «V», inicial do nome do seu noivo, Vasco. Em tom divertido, Sara explicou: «Está aqui, perto do pipi. Foi uma surpresa que eu fiz ao Vasco».

Este gesto mostra o carinho e a intimidade que a atriz tem pelo noivo e a escolha de fazer a tatuagem numa zona íntima foi uma forma de demonstrar o seu amor de maneira pessoal e especial.

A ousadia de Sara Norte e o gesto romântico chamaram a atenção de muitos e o tema foi comentado esta manhã no programa «Dois às 10», nas habituais «Conversas de Café».