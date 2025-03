Sara Pinto indigna-se com críticas à sua gravidez: «O José Alberto Carvalho tem quatro filhos!»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Sara Pinto reage às críticas que foram feitas à sua terceira gravidez

Sara Pinto, jornalista da TVI, revelou recentemente que está grávida pela terceira vez. Durante a gala do 32.º aniversário da TVI, a jornalista, de 38 anos, partilhou a boa-nova, confirmando que espera mais um rapaz. No entanto, após anunciar a gravidez, Sara Pinto recebeu algumas mensagens negativas nas redes sociais, algo que a levou a refletir sobre o tratamento dado às mulheres.

No «Dois às 10», Sara Pinto não hesitou em reagir às críticas direcionadas às mulheres, especialmente aquelas que optam por ter vários filhos. «A partir do momento em que anunciaste a terceira gravidez, houve algumas pessoas que se manifestaram […] Porque é que há esta falta de empatia?», questionou Cristina Ferreira, levando a jornalista a comentar o assunto.

Indignada, Sara sublinhou que tais questionamentos sobre o número de filhos são raros quando se trata de homens. «E é sempre para as mulheres. Olha para a minha profissão… O José Alberto Carvalho tem quatro filhos, o Pedro Benevides têm três filhos […]. Alguma vez alguém os questionou por terem esse número de filhos?», afirmou a jornalista, com visível indignação, evidenciando a desigualdade de género nesta questão.

«São as mulheres que têm de parir, lamento. Alguém tem de os ter, enquanto não for possível aos homens», acrescentou a jornalista, deixando claro o ponto de vista sobre as críticas à sua decisão de expandir a família.

Apesar das críticas que recebeu nas redes sociais, a pivô garantiu que não se deixou afetar por elas. «Nós que temos exposição pública estamos habituados a filtrar este tipo de coisas», revelou, demonstrando maturidade e confiança perante os comentários negativos.